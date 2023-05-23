الدوري المصري، فاركو يستدرج سموحة في مباراة قوية

الدوري المصري، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو مع نظيره فريق سموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في المباراة التي سوف تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

فاركو يسعى إلى الفوز على سموحة

ويدخل فريق فاركو بقيادة مدربه طارق العشري مباراة سموحة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 40 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثامن جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 وخسر في 7 واحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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سموحة يسعى إلى الفوز على فاركو

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى مباراة اليوم أمام فاركو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 38 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 35 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 وخسر في 9 واحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا.

وانطلقت الجولة الـ 29 أمس الأحد، وحقق بيراميدز الفوز علي غزل المحلة 2-0، والاسماعيلي علي حرس الحدود 1-0.

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز ثانيا برصيد 52 نقطة ثم فيوتشر ثالثا برصيد 51 نقطة والزمالك رابعا برصيد 47 نقطة علما بأن الأهلي لديه أكثر من مباراة مؤجلة.

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ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم



1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 47 نقطة

5-المقاولون 41 نقطة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة

7- الاتحاد السكندري 40 نقطة

8- فاركو 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قررت تعديل موعد ثلاث مباريات في الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من السابعة مساءا بواقع 150 دقيقة بدلا من الموعد المحدد سابقا.

وجاءت المباريات كالتالي:

المقاولون ضد طلائع الجيش يوم الاثنين 22 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فاركو ضد سموحة يوم الثلاثاء 23 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

فيوتشر ضد سيراميكا يوم الأربعاء 24 مايو 9.30 مساء بدلا من 7.00 مساء

وتستعد رابطة الأندية المحترفة لإقامة احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري للإعلان عن شكل درع الدوري الجديد المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء بذلك بعدما اتفقت رابطة الأندية المحترفة مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

ويحصل الفريق الفائز باللقب هذا الموسم على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.