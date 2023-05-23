رابطة الأندية تعدل موعد مباراتي الأهلي مع سيراميكا وبيراميدز أمام الاتحاد

رابطة الأندية، أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة أندية الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والاتحاد السكندري بتعديل موعد مبارياتهم في الدوري المصري الممتاز.

تعديل موعد مباريات في الدوري المصري

وجاء تعديل المباريات على النحو المبين بالجدول المرفق:

تعديل مواعيد مباراتين في الدوري، فيتو

وأبلغت إدارة المسابقات برابطة الأندية نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد اللقاء ليقام في السابعة من مساء الاثنين ٢٩ مايو على استاد الإسكندرية بدلا من إقامتها في السادسة من نفس اليوم.

-إعلانات-

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليا وصافة الدوري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة.

كما أخطرت رابطة الأندية النادي الأهلي بتعديل موعد مباراته أمام سيراميكا ليقام في التاسعة والنصف بدلا من الثامنة مساء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27، والمحدد له يوم الإثنين المقبل 29 مايو.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميا، تأجيل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريقي المصري البورسعيدي والزمالك، في الجولتين 30 و31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار رابطة الأندية بتأجيل المباراتين نظرا لتعارضهما مع مباراتي الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب وإياب دوري أبطال أفريقيا، المحدد لهما يوم 4 و11 يونيو المقبلين بالقاهرة والرباط.

كان مقرر أن تقام مباراة الأهلي مع المصري في الدوري والأهلي مع الزمالك ضمن الجولتين الـ 30 و31 في الفترة من 3 إلى 11 يونيو بحسب جدول الدوري الذي تم الإعلان عنه مساء اليوم الأحد، ولكن تم تأجيلهما من أجل إتاحة الفرصة لفريق الأهلي للاستعداد الجيد لمواجهتى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغرب.

فريق بيراميدز، فيتو

الأهلي يستعد لرحلة المغرب

بدأ النادي الأهلي إجراءات السفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم ١١ يونيو المقبل.

وعلمت فيتو أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي كلف سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للبدء سريعا في إنهاء كافة التأشيرات الخاصة برحلة المغرب مبكرا خاصة وانها تحتاج إلى بعض الوقت لإنجازها.

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على ترأس بعثة فريق الكرة في رحلة المغرب لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ١١ يونيو المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الوداد يوم ٤ يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

كما كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة عودة أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا إلي صفوف الفريق من جديد في انتقالات الصيف القادم لتدعيم الخط الدفاعي.

أضاف: لم نستقر على عودة اللاعب وموقفه هو نفس موقف جميع المعارين حيث يخضع الجميع للتقييم والحسم سيكون بنهاية الموسم الحالي بناء علي التقرير الفني للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط للكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي المرتقبة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتقام مباراة الأهلي وانبي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة إنبي المرتقبة بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة إنبي بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد خوض مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي على جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بأي سعة جماهيرية وننتظر فقط موافقة الجهات الأمنية.