شيكابالا يشارك مع الزمالك في 4 مباريات متتالية لأول مرة من 2017

الزمالك، شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في 4 مباريات متتالية مع الأبيض بشكل أساسي.

وتعد مشاركة محمود شيكابالا في 4 مباريات متتالية مع الزمالك بالدوري المصري في ظل تقدمه بالعمر يعد رقما مميزا.

وشارك شيكابالا أساسيا في آخر 4 مباريات خاضها الزمالك في الدوري المصري، ضد كل من سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، أسوان والداخلية على الترتيب.

وشارك شيكابالا في 265 دقيقة من أصل 360 دقيقة متاحة في ال4 مباريات الماضية.

واستطاع شيكابالا المساهمة في هدف وحيد في الأربع مباريات الماضية في الدوري المصري عن طريق صناعة هدف أمام الداخلية.

رقم غائب عن شيكابالا منذ 2017

وتعد آخر مرة شارك بها شيكابالا أساسيا في 4 مباريات متتالية بالدوري المصري في 18 مايو وحتى 27 يونيو من عام 2017، أمام أندية وادي دجلة، الداخلية، أسوان وبتروجيت، ولكن الأباتشي استطاع تسجيل هدف وحيد مع صناعة 4 أهداف.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية:" أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

هجوم جماهير الزمالك على روقا

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية.

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه".

أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو أنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

وقال أوسوريو أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحداث مباراة الزمالك والداخلية

بدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدا محاصرا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبدالعال وكادوا أن يحرزوا هدفا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

الزمالك،فيتو

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

الزمالك،فيتو



ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.



غيابات الزمالك أمام الداخلية



محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، محمود شبانة، محمد عبد الشافي، سيف جعفر، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - عمر جابر: لمختلف الإصابات والتأهيل.

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بينما غياب يوسف أسامة لاستبعاده لنهاية الموسم وأحمد بلحاج للإيقاف لتراكم الإنذارات.

الزمالك،فيتو

قائمة الزمالك أمام الداخلية

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.



مباراة الزمالك والداخلية في الدور الأول



مواجهة الدور الأول بين نادي الزمالك مع نظيره الداخلية في بطولة الدوري المصري للموسم الجاري، انتهت بالتعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في مرمى الزمالك بعد تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد عواد في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 95 سجل محمد عبد الغني هدف التعادل للزمالك أمام الداخلية لتنتهي المباراة بنتيجة 1 / 1.