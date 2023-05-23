مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء الموافق 23 -5-2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم، ويأتي أبرزها مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري الاسباني.

وتستعرض فيتور في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري، والدوري الأسباني، إلى جانب الدوري السعودي على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

أسوان × البنك الأهلي - الساعة 7 مساءا - تنفلها قناة أون تايم سبورت 2

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فاركو × سموحة - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة أون تايم سبورت 2

الأهلي × إنبي - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتافيجو × جيرونا - الساعة 8:30 مساءا - تنقلها قناة بي إن سبورت HD 2

ريال سوسيداد × ألميريا - الساعة 8:30 مساءا - تنقلها بي إن سبورت HD 1

بلد الوليد × برشلونة - الساعة 11 مساءا - تنقلها قناة بي إن سبورت بريميوم 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي والقنوت الناقلة

العدالة × الهلال - الساعة 7 مساءا - تنقله قناة SSc Soprt السعودية

الإتحاد × الباطن - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة SSc Soprt السعودية

النصر × الشباب - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة SSc Soprt السعودية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري التونسي

الترجي التونسي × اتحاد تطاوين - الساعة 7 مساءا

بلد الوليد ضد برشلونة

برشلونة، أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة بلد الوليد المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة

"تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - إريك جارسيا - بالدي - كاسادو - جافي - بابلو توريه - أرناو تيناس".

وكان برشلونة قد توج بطلا لليجا للمرة 27 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول (4-2).

ويعتلي برشلونة صدارة الليجا برصيد 85 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد.

وشهدت اختيارات تشافي هيرنانديز استبعاد الثلاثي رونالدو أراوخو - بيدري - جول كوندي.

برشلونة،فيتو

وخسر فريق برشلونة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

وأحرز هدفي ريال سوسيداد كل من ميرنو في الدقيقة 5 ووسورلوث في الدقيقة 72 بينما سجل هدف برشلونة الوحيد ليفاندوفسكي في الدقيقة 90



تجديد عقد تشافي مع برشلونة

وأكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي برشلونة من تجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن تجديد عقد تشافي يحتل موقعا متقدما في قائمة أولويات إدارة برشلونة، ولا يقل أهمية عن إيجاد حلول للأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي سيجتمع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لخوض محادثات حول توقيع عقد جديد.

صرح لابورتا رئيس نادي برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخرى إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقاما مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم.

برشلونة يفوز بالليجا

توج برشلونة بطلًا للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه، عقب الفوز على إسبانيول في الديربي (4-2) ضمن الجولة الـ 34 من البطولة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، صاحب الترتيب الثاني، ليحسم اللقب قبل 4 جولات على النهاية.