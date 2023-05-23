الثلاثاء 23 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء الموافق 23 -5-2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم، ويأتي أبرزها مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري الاسباني.

وتستعرض فيتور في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري، والدوري الأسباني، إلى جانب الدوري السعودي على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز 

أسوان × البنك الأهلي - الساعة 7 مساءا - تنفلها قناة أون تايم سبورت 2

-إعلانات-

فاركو × سموحة - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة أون تايم سبورت 2 

الأهلي × إنبي - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

سيلتافيجو × جيرونا - الساعة 8:30 مساءا - تنقلها قناة بي إن سبورت HD 2

ريال سوسيداد × ألميريا - الساعة 8:30 مساءا - تنقلها بي إن سبورت HD 1

بلد الوليد × برشلونة - الساعة 11 مساءا - تنقلها قناة بي إن سبورت بريميوم 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي والقنوت الناقلة

العدالة × الهلال - الساعة 7 مساءا - تنقله قناة SSc Soprt السعودية

الإتحاد × الباطن - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة SSc Soprt السعودية

النصر × الشباب - الساعة 9:30 مساءا - تنقلها قناة SSc Soprt السعودية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري التونسي 

الترجي التونسي × اتحاد تطاوين - الساعة 7 مساءا 

بلد الوليد ضد برشلونة

برشلونة، أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة بلد الوليد المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

 قائمة برشلونة

"تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - إريك جارسيا - بالدي - كاسادو - جافي - بابلو توريه - أرناو تيناس".

وكان برشلونة قد توج بطلا لليجا للمرة 27 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول (4-2).

ويعتلي برشلونة صدارة الليجا برصيد 85 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد.

وشهدت اختيارات تشافي هيرنانديز استبعاد الثلاثي رونالدو أراوخو - بيدري - جول كوندي.

برشلونة،فيتو

وخسر فريق برشلونة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

وأحرز هدفي ريال سوسيداد كل من ميرنو في الدقيقة 5 ووسورلوث في الدقيقة 72 بينما سجل هدف برشلونة الوحيد ليفاندوفسكي في الدقيقة 90
 

تجديد عقد تشافي مع برشلونة

وأكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي برشلونة من تجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن تجديد عقد تشافي يحتل موقعا متقدما في قائمة أولويات إدارة برشلونة، ولا يقل أهمية عن إيجاد حلول للأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي سيجتمع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لخوض محادثات حول توقيع عقد جديد.

صرح لابورتا رئيس نادي  برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخرى إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقاما مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم.

برشلونة يفوز بالليجا 

توج برشلونة بطلًا للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه، عقب الفوز على إسبانيول في الديربي (4-2) ضمن الجولة الـ 34 من البطولة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، صاحب الترتيب الثاني، ليحسم اللقب قبل 4 جولات على النهاية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني  ,دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مباريات اليوم الأهلي أنبي الدورى المصرى الممتاز أسوان البنك الاهلي الدوري السعودي الدوري الإسباني

مواد متعلقة

كامل الوزير: هشجع الأهلي من المدرجات في مباراة الوداد.. ونادي السكة أهم عندي من الزمالك

تامر مصطفى يحذر لاعبي إنبي قبل مواجهة الأهلي

الدوري المصري، ثنائيات لاعبي الأهلي بالدوري الموسم الحالي

غضب داخل مجلس الزمالك بسبب تصريحات رئيس إنبي عن مصطفى شلبي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء داخل الأسواق

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

بعد تجميده، كولر يحسم أخيرا موقفه من أيمن أشرف

تحديث لحظي لسعر الذهب، ضربة قاسمة للذهب بسبب ارتفاع الدولار وأزمة سقف الدين

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

أخبار مصر: الزمالك يبحث مصير أوسوريو، أسعار الذهب والدولار، سر التحذير من وباء جديد يهدد العالم، قصة انفجار البنتاجون

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

Advertisements

منوعات

المزيد

انفجار البنتاجون.. قصة صورة هزت بورصة أمريكا ودفعت وزارة الدفاع للرد

دراسة تحذر: الحرارة تهدد حياة ملياري شخص وسيناريو قاتل في دولتين أفريقيتين

فقدته بالمرحاض قبل 13 عاما، أمريكية تستعيد خاتمها الذهبي المرصع بالألماس بطريقة لا تصدق

تغير المناخ يهدد أهم مصادر المياه العذبة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-5-2023

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على خطوات تسلم شقتك

المزيد

انفوجراف

تعتبره روسيا سلاحها الخارق ضد أوكرانيا.. 10 معلومات عن الخنجر القناص كينجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية