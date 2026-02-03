كريم بنزيما الثالث، أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي

18 حجم الخط

نشر موقع "ترانسفر ماركت" العالمي قائمة أغلى 10 صفقات تمت في آخر أيام الميركاتو الشتوي.

وفي الدوري السعودي للمحترفين جاءت صفقة الفرنسي كريم بنزيما لتجذب الأنظار كونها شهدت انتقاله من حامل لقب دوري "روشن" الاتحاد صوب الهلال متصدر الموسم الحالي في مفاجأة مدوية.

ونرصد طبقا لموقع ترانسفر ماركت قائمة أغلى 10 صفقات أبرمت في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الشتوية بمستهل 2026 والذي شهد إنفاق الأندية بشكل غير متوقع على صفقات عديدة.

أغلى 10 صفقات في آخر أيام ميركاتو شتاء 2026

ونشر موقع "ترانسفر ماركت" العالمي قائمة أغلى 10 صفقات في آخر أيام ميركاتو شتاء 2026 والتي جاء على رأسها النرويجي يورجن ستراند لارسين المنضم من ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي إلى كريستال بالاس بقيمة 49.7 مليون يورو.

وجاء في المرتبة الثانية النيجيري أديمولا لوكمان المنتقل من أتالانتا الإيطالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 35 مليون يورو.

وجاء الفرنسي كريم بنزيما المنضم من الاتحاد إلى مواطنه الهلال نظير 25 مليون يورو في المركز الثالث في قائمة أغلى صفقات اليوم الأخير لميركاتو شتاء 2026.

وتواجد في المرتبة الرابعة صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو عند تعاقد الهلال مع الفرنسي سايمون بوابري قادما من نيوم السعودي.

الإكوادوري نيلسون أنجولو جاء في المرتبة الخامسة في تلك القائمة بعد انضمامه إلى سندرلاند الإنجليزي قادما من أكاديمية أندرلخت البلجيكي مقابل 17.3 مليون يورو.

وفي المرتبة السادسة جاء رودري ميندوزا المنتقل من إلتشي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني نظير 16 مليون يورو.

وحل سابعًا الفرنسي الشاب رودي ماتوندو المنتقل من أوكسير إلى باريس إف سي مقابل 15 مليون يورو.

وفي المرتبة الثامنة بـ11.9 مليون يورو تواجد السويدي أدريان لاهدو المنتقل إلى كومو الإيطالي من فريق هاماربي.

وبقيمة 10 ملايين يورو تواجد في المرتبتين التاسعة والعاشرة المغربي ياسر زبيري القادم لملعب رين الفرنسي من فالميكاو البرتغالي وإسماعيل كوني الذي رحل عن أولمبيك مارسيليا الفرنسي صوب ساسولو الإيطالي.

