رئيس البورصة يفتتح مؤتمر تعزيز الثقافة الاستثمارية

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، مؤتمر لتعزيز الثقافة الاستثمارية تحت عنوان «Money Made Simple – مفهوم المال

قام الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، بإطلاق حملة توعوية متخصصة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري.

حيث شهد اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر «Money Made Simple – مفهوم المال بمقر البورصة المصرية التاريخي، في إطار جهود البورصة لتعميق المعرفة بسوق رأس المال وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار بحضور كل من الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية النزاعات المالية غير المصرفية.

وأكد الدكتور إسلام عزام في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تبسيط المفاهيم المالية يمثل مدخلًا أساسيًا لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول الاستثماري، موضحًا أن سوق المال لا يقتصر دوره على التداول، بل يُعد أداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو الأنشطة الإنتاجية.

وأشار رئيس البورصة إلى أن الاستثمار الواعي القائم على المعرفة والتحليل يمثل الركيزة الأساسية لبناء سوق كفء ومستدام، مؤكدًا أن البورصة المصرية تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز حماية المستثمر، بما يرسخ الثقة ويواكب أفضل الممارسات العالمية.

وقد حضر الافتتاح الدكتور الوزير محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكد أهمية مثل هذه الملتقيات لتعزيز التوعية والتشجيع على الاستثمار، وتنويعه، مؤكدا على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار وتنظيم التشريعات المختلفة التي تدعم عمليات الاستثمار المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، فيما شدد أيضا على أن الهيئة تواكب كافة التطورات التكنولوجية في إصدار وتنظيم التشريعات وليست بمعزل عنها

وشارك الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بكلمة أكد خلالها أهمية الإطار الرقابي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.

من جانبه، أوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن المؤتمر يستهدف ربط سوق المال بريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي، وإبراز دور البورصة كمنصة لنمو الشركات، بما يسهم في خلق فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.

وتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة، ويُعقد مؤتمر «صناعة المال ببساطة» في ظل اهتمام متزايد بتعزيز الثقافة الاستثمارية، ودعم الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية لأسواق المال، بما يسهم في تمكين المستثمرين، وتعزيز الوعي بدور الاستثمار المنضبط في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

