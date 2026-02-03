الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ختام تصفيات الإسكندرية لمسابقة "نحلة الأزهر" القومية للتهجّي

فعاليات تصفيات منطقة
فعاليات تصفيات منطقة الإسكندرية الأزهرية
18 حجم الخط

 انتهت فعاليات تصفيات منطقة الإسكندرية الأزهرية في مسابقة "نحلة الأزهر" القومية للتهجي (Spelling Bee)، والتي أُقيمت بمقر مبنى رعاية الطلاب بسموحة.

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص سرقة الدراجات النارية بالسويس

القضاء الإداري: لا تسجيل جنائي بلا سبب قانوني

 حيث شهدت الفعاليات حضورًا ومتابعة ميدانية من  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبإشراف مباشر من نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

وقد جرت أعمال التصفيات من خلال لجنتين متميزتين؛ خُصصت الأولى لطلاب المعاهد العادية، بينما استقبلت الثانية طلاب المعاهد النموذجية والخاصة، وذلك لضمان الدقة وتحقيق أعلى معايير التنظيم. 

واطلع رئيس المنطقة خلال جولاته اليومية على سير عمل لجان التحكيم، مشيدًا بالنزاهة والمهنية الرفيعة في التقييم، وبالمستوى المشرف الذي أظهره المتسابقون، والذي يعكس ثمرة الجد والاجتهاد والدعم المتواصل من المعاهد وأولياء الأمور.

دعم المهارات اللغوية للطلاب

وأكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية أن هذا الأداء المشرف والتنظيم الدقيق يأتي في إطار حرص المنطقة على دعم المهارات اللغوية للطلاب وتقديم نماذج طلابية واعدة تبعث على الفخر وتمثل المنطقة خير تمثيل في المنافسات القادمة. 

واستمرت أعمال التصفيات ليومين وشملت جميع الصفوف والمراحل التعليمية وفقًا للجدول الزمني المعلن، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتميزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكندرية الأزهرية بسموحة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة

مواد متعلقة

حماس: الاحتلال يواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة رغم بدء المرحلة الثانية من الاتفاق

القضاء الإداري: لا تسجيل جنائي بلا سبب قانوني

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص سرقة الدراجات النارية بالسويس

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

رفع الجلسة العامة لـ النواب ومعاودة الانعقاد غدا

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية