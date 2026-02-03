ختام تصفيات الإسكندرية لمسابقة "نحلة الأزهر" القومية للتهجّي

18 حجم الخط

انتهت فعاليات تصفيات منطقة الإسكندرية الأزهرية في مسابقة "نحلة الأزهر" القومية للتهجي (Spelling Bee)، والتي أُقيمت بمقر مبنى رعاية الطلاب بسموحة.

حيث شهدت الفعاليات حضورًا ومتابعة ميدانية من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبإشراف مباشر من نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

وقد جرت أعمال التصفيات من خلال لجنتين متميزتين؛ خُصصت الأولى لطلاب المعاهد العادية، بينما استقبلت الثانية طلاب المعاهد النموذجية والخاصة، وذلك لضمان الدقة وتحقيق أعلى معايير التنظيم.

واطلع رئيس المنطقة خلال جولاته اليومية على سير عمل لجان التحكيم، مشيدًا بالنزاهة والمهنية الرفيعة في التقييم، وبالمستوى المشرف الذي أظهره المتسابقون، والذي يعكس ثمرة الجد والاجتهاد والدعم المتواصل من المعاهد وأولياء الأمور.

دعم المهارات اللغوية للطلاب

وأكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية أن هذا الأداء المشرف والتنظيم الدقيق يأتي في إطار حرص المنطقة على دعم المهارات اللغوية للطلاب وتقديم نماذج طلابية واعدة تبعث على الفخر وتمثل المنطقة خير تمثيل في المنافسات القادمة.

واستمرت أعمال التصفيات ليومين وشملت جميع الصفوف والمراحل التعليمية وفقًا للجدول الزمني المعلن، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتميزين.

