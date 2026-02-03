وزير الشباب أمام النواب: القطاع الرياضي يشكل 1.3% من الناتج القومي

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التزام الوزارة بخدمة الشباب والرياضة في مصر عبر خطة عمل خمسية تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية في 27 محافظة.

مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

أهداف تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وأشار إلى أن الوزارة وضعت رؤية واضحة بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، لتنمية القطاع الشبابي والرياضي، مؤكدا أهمية تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التي تهدف إلى مواءمة القوانين مع المعايير الدولية وتطوير المهارات الرياضية والإدارية.

نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج القومي

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن القطاع الرياضي يشكل 1.3% من الناتج القومي، مشيرًا إلى استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه من القطاع الخاص و15 مليارًا من الموازنة الحكومية خلال 6 سنوات، لدعم المنشآت وتوفير فرص عمل للشباب، مما يعزز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم الكوادر الرياضية

وأكد الوزير، الحرص على التعاون مع النقابات والجامعات لتطوير الكوادر الرياضية وتفعيل دور التدريب والتعليم المتخصص، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتقييم الأداء والتطوير المستمر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.

تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

