إبداعات ذوي الهمم تجذب جمهور معرض القاهرة للكتاب في يومه الأخير (فيديو)

قدمت إحدى فرق ذوي الهمم، منذ قليل، عرضا فنيا استعراضيا ضمن فعاليات آخر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57 اليوم الثلاثاء، وذلك على مسرح المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفاعل جمهور وزوار معرض الكتاب مع عروض الفرقة، حيث قدمت أوبريت “الليلة الكبيرة" وغيرها من الأعمال الفنية التي جذبت الجمهور في آخر أيام المعرض.

آخر أيام معرض الكتاب

وشهد اليوم الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، إقبالا جماهيريا كبيرا، في آخر أيام المعرض وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جمهور معرض الكتاب

وحرص زوار معرض الكتاب على اقتناء ما يرغبون به من كتب وإصدارات متنوعة داخل أجنحة المعرض، مستفيدين من الخصومات التي تقدمها دور النشر المختلفة في آخر أيام دورة هذا العام.

معرض القاهرة للكتاب 2026

وأقيمت فعاليات الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأقيمت فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما كانت دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، وكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

