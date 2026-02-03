وداع دورة 2026، إقبال جماهيري كبير في آخر أيام معرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

شهد منذ قليل، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، إقبالا جماهيريا كبيرا، في آخر أيام المعرض اليوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جمهور معرض الكتاب

وحرص زوار معرض الكتاب على اقتناء ما يرغبون به من كتب وإصدارات متنوعة داخل أجنحة المعرض، مستفيدين من الخصومات التي تقدمها دور النشر المختلفة في آخر أيام دورة هذا العام.

معرض القاهرة للكتاب 2026

وأقيمت فعاليات الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأقيمت فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

وقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًّا وفنيًّا متنوعًا، ضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب

