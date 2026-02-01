الأحد 01 فبراير 2026
ثقافة وفنون

هيئة الكتاب vs سور الأزبكية، سعر موسوعة مصر القديمة بمعرض الكتاب مفاجأة

موسوعة مصر القديمة
موسوعة مصر القديمة
يقدم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، وهي عبارة عن ١٦ مجلدا مغلفا بسعر مخفض جدا يبلغ ١٣٥٠ جنيها فقط. 

موسوعة مصر القديمة 

وفي المقابل عرض جناح سور الأزبكية داخل المعرض أيضا نفس الموسوعة مكونة من ١٨ مجلدا بسعر ٣٠٠٠ جنيه، أي أكثر من ضعف السعر. 

جمهور معرض الكتاب 

وشهد اليوم الأحد معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الحادي عشر إقبالا جماهيريا متزايدا من الزوار، خاصة مع دخول المعرض أيامه الأخيرة، حيث توافدت أعداد كبيرة من الأسر والشباب منذ الساعات الأولى.

وتوافد الأسر مع أطفالهم للاستمتاع بمعرض الكتاب في أخر أيامه، وذلك بفضل الفعاليات الثقافية العديدة والندوات الفكرية للمعرض فى دورته الـ 57، إلى جانب التخفيضات التي تقدمها دور النشر، والتي تجذب القراء من جميع أنحاء العالم العربي وشتى محافظات مصر.

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.


ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

