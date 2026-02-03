الثلاثاء 03 فبراير 2026
الاستثمار والطاقة والسياحة تتصدر مجالات التعاون بين السيسي وأردوغان غدا

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان
يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة غدا الأربعاء للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

أردوغان يزور مصر غدا

ويرافق أردوغان في زيارته للقاهرة وزراء الخارجية والمالية والأسرة والخدمات الاجتماعية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والشباب والرياضة والدفاع والصحة فضلا عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ومستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية والأمنية.

منتدى الأعمال المصري التركي


ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين وعقد منتدى الأعمال المصري التركي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على تعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في مجال الطاقة خصوصًا الغاز والنفط  كما يأتى أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين.

قطاعات المقاولات والطاقة والسياحة والتجارة

كما تعد قطاعات المقاولات والطاقة والسياحة والتجارة والاقتصاد ستكون أهم مجالات التعاون بين تركيا ومصر في الفترة المقبلة حيث أن عدد السياح الأتراك الذين سيزورون مصر يقترب من 400 ألف سائح في عام 2025.

كما تركز المباحثات على أهمية تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والتكنولوجي بين البلدين حيث أن مصر وتركيا ستظلان الشريكين التجاريين والاقتصاديين والصناعيين الأهم لبعضهما البعض في المستقبل.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والسودان وليبيا وإيران ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

