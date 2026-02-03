نائب رئيس الحزب الناصري: الاعتراض الإسرائيلي على شعار إدارة غزة يهدف لمحو الهوية الفلسطينية

18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شعار اللجنة الوطنية لإدارة غزة يُثبت أن المخطط الإسرائيلي مستمر للهيمنة على الأراضي الفلسطينية وتوطين المستوطنين اليهود في القطاع، وطمس الهوية الفلسطينية، بدليل إعلان نتنياهو أن حكومته لن تقبل أي دور للسلطة الفلسطينية في اللجنة أو استخدام شعارها.

وأضاف رضوان في تصريح لـ"فيتو" أن نتنياهو يسعى دائمًا لوضع العراقيل أمام أي محاولة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة، مشيرًا إلى مطالبة رئيس وزراء الاحتلال بالتواجد الإسرائيلي في معبر رفح، وهو الأمر الذي أحبطته القيادة المصرية.

وأوضح أن الاعتراض الإسرائيلي على شعار اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، والذي يظهر فيه نسر في قلبه العلم الفلسطيني وأسفله أحرف بالإنجليزية تعني "غزة"، يُثبت وجود رغبة إسرائيلية لمحو الهوية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض تمامًا.

وواصل حديثه قائلًا: إن حكومة نتنياهو يقودها اليمين المتطرف، الذي يسعى نتنياهو لإرضائه حتى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وبالتالي يلبي مطالبهم وعلى رأسها عدم قيام دولة فلسطينية والاستمرار في مخطط التهجير للشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وخاصة المناطق الزراعية لتسهيل إقامة مستوطنات جديدة مكانها.

وأضاف أنه على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم ووضع حد للهمجية الإسرائيلية.

حكومة نتنياهو يقودها اليمين المتطرف

يذكر أن مكتب نتنياهو قال فى بيان له: إن "شعار اللجنة الوطنية لإدارة غزة الذي قدِّم لإسرائيل يختلف تمامًا عن الشعار الذي نشر هذا المساء"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأضاف أن "إسرائيل لن تقبل استخدام رمز السلطة الفلسطينية، ولن تكون السلطة الفلسطينية شريكة في إدارة غزة".

في الوقت ذاته، انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، الشعار الجديد للجنة "التكنوقراطية" المكلفة بإدارة قطاع غزة، واصفًا إدارة الحكومة للقطاع بـ"المهزلة المطلقة".

وقال ليبرمان: "حكومة السابع من أكتوبر نقلت السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية. وذلك بالطبع إضافة إلى إدخال شاحنات المساعدات والوقود والكهرباء لمسلحس حماس".

وأثار شعار لجنة إدارة غزة الجدل بعد إسقاط اسم "دولة فلسطين"، ووضع اختصار "NCAG" مكانه أسفل شعار الدولة المتمثل بالنسر والعلم.

واللجنة الوطنية لإدارة غزة هي حكومة مؤقتة مخولة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لإدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

كما أن اللجنة معيّنة من قبل مجلس السلام الخاص بغزة، وتخضع لمساءلته.

وبمجرد أن حدّثت اللجنة شعارها على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك"، ثار جدل بين النشطاء حول السبب وراء إسقاط اسم "دولة فلسطين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.