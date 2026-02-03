الثلاثاء 03 فبراير 2026
أخبار مصر

افتتاح المعرض الفني التراثي "إبداعات مصرية" بمتحف الزعفران

افتتاح المعرض الفني
افتتاح المعرض الفني التراثي "إبداعات مصرية" بمتحف الزعفران
افتتح المعرض الفني التراثي "إبداعات مصرية تراثية" وذلك بحضور الدكتور ولاء الدين بدوى مدير المتحف، المخرج شريف إسماعيل، إلى جانب مجموعة من طلاب الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات، تحت مظلة جامعة عين شمس وتنظيم وإشراف متحف الزعفران.

يجمع المعرض عدة لوحات فنية تجمع موضوعاتها ما بين الفن والتراث الذى يعبر عن الأصالة والحداثة فى آن واحد.

حيث يقدم الفنان إبراهيم عبد الحفيظ فنان المعرض مجموعة من اللوحات التى تعبر عن التراث المصرى القديم والمعاصر، تجمع بين تنوع الأساليب الفنية وثراء الرؤى البصرية، ليقدم مساحة حوار حية بين الفن والذاكرة والإنسان.

يمتد المعرض حتى ١٦ من فبراير الحالى داخل قاعة العرض الرقمى،  يوفر المعرض فرصة للمتخصصين والهواة والطلبة من تخصصات مختلفة لإثراء ذوقهم الحسى والفنى.

 

وفي سياق متصل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين الدكتور علي الأنور عميدًا لكلية الطب بجامعة عين شمس.

 

مدير مستشفى عين شمس التخصصي

 شغل الدكتور علي الأنور العديد من المناصب القيادية، من بينها مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة مركز أبحاث طب عين شمس – مصري

ويتولى حاليًا منصب عميد كلية الطب بجامعة عين شمس الأهلية، وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 

ويمتد دوره إلى المشاركة المجتمعية والمؤسسية الفاعلة، حيث يشغل عضوية اللجنة العليا للسياحة العلاجية، ويعمل مستشارًا للجراحة باللجنة العليا للمجلس الطبي الجوي بوزارة الطيران المدني. 

كما يشارك كعضو بمجلس إدارة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويمثل وزارة التعليم العالي في عضوية مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويشمل نشاطه كذلك عضوية المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضوية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، فضلًا عن عضويته باللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.

