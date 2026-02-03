كريم إبراهيم يكتب.. تجديد الدماء في منتخب كرة اليد ضرورة ملحة!!

18 حجم الخط

اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة تشافي باسكوال مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، ولم يجد صعوبة في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها وحصد اللقب العاشر، ولا يخفى على أحد أن مستوى فراعنة اليد أصبح أقوى بكثير من مستوى القارة السمراء.

جرس إنذار قبل المونديال

لكن رغم هذا الفوز، وجب الحديث عن بعض الأمور التي من الضروري التركيز عليها قبل مشاركة منتظرة في بطولة العالم المقبلة (ألمانيا 2027)، وهي البطولة التي يسعى الفراعنة من خلالها لتحقيق إنجاز تاريخي بالوقوف على منصات التتويج لأول مرة.

مستوى منتخب مصر في بطولة أفريقيا ورغم الفارق الكبير في القدرات والإمكانيات كان مثيرا للقلق، وفقا لخبراء، خصوصا فيما يتعلق بالمستوى الدفاعي، حيث استقبلت شباك الفراعنة 66 هدفا في 3 مباريات بدور المجموعات، مقابل 50 هدفا في النسخة التي سبقتها (القاهرة 2024).

تجديد محدود !!

الجهاز الفني بقيادة الإسباني تشافي باسكوال، يستحق ما أصابه من سهام الانتقاد، فعملية الإحلال والتجديد التي يحتاجها المنتخب بقوة، كانت في أضيق الحدود، ورغم تواجد 5 عناصر جديدة ضمن القائمة، إلا أن الاعتماد عليهم لم يكن على المستوى المطلوب، في ظل تواضع المستوى الفني للمنتخبات المنافسة، ومقابل ذلك تم تجاهل العديد من العناصر الواعدة التي من الممكن أن تمثل مستقبلا وتحديا جديدا لفراعنة اليد خلال السنوات المقبلة.

تجاهل محترفين في أوروبا

وهناك أكثر من لاعب محترف كان من الضروري الاعتماد عليهم وأبرزهم، عمر شريف المحترف في صفوف نادي سيوداد ريال بالدوري الإسباني، ويقدم أداء رائع في جميع المباريات التي يلعبها وحصل على جائزة أفضل لاعب دائرة في أكثر من مواجهة، وكان يستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني.

أيضا هناك عدد من العناصر الشابة التي كان من الممكن ضمها إلى قائمة المنتخب، وأبرزهم بلال مسعود الجناح الأيسر المحترف ضمن صفوف بيرجيشر الألماني، وأحمد الخواجة المحترف ضمن صفوف فريق أتلتيكو نوفاس الإسباني.

تحديات قوية في المونديال

من شاهد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد سيعلم جيدا أن مشاركة الفراعنة في المونديال القادم لن تكون سهلة، وأن المستويات البدنية وصلت إلى مراحل مرعبة في المنتخبات الأوروبية، وأن النزول بمعدل الأعمار في منتخب مصر بات أمرا ضروريا وملحا لو أردنا المنافسة على ميدالية مونديالية، فهي لن تتحقق بالمجاملات !!

