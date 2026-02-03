شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات

18 حجم الخط

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وجيهة قمر، وزيرة الدولة لشئون التعليم الاتحادي والتدريب المهني في جمهورية باكستان الإسلامية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تطوير التعليم قبل الجامعي، والتعليم الفني والتقني، وتبادل الخبرات التعليمية، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026.



وشهد اللقاء حضور عدد من المسئولين من الجانبين، حيث حضر من الجانب الباكستاني سيد بلال أحمد، كبير موظفي مكتب وزيرة الدولة لشئون التعليم الاتحادي والتدريب المهني، وأسد أفريدي، الملحق التجاري والاستثماري بسفارة باكستان بالقاهرة.

كما شارك من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل من الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة إيمان ياسين، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.



تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال التعليم

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان حرص جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال التعليم، والبناء على التجارب الناجحة في البلدين، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم، وعلى رأسها معالجة مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، والتغلب على تحدي نقص المعلمين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا التعليمية ومنصات التعلم الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

تجربة مصر في تطوير المناهج الدراسية

كما تطرق الوزير إلى تجربة مصر في تطوير المناهج الدراسية ومواءمتها مع مخرجات التعلم، وتبسيط المحتوى التعليمي مع الحفاظ على جودة المخرجات، فضلًا عن إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الشركاء في اليابان، وتطبيق التعليم عبر منصة "كيريو" اليابانية المتخصصة، بما يضمن تنمية المهارات الأساسية للطلاب في هذا المجال الحيوي.



وأشار الوزير كذلك إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني والتقني (TVET)، وتعزيز الشراكات الدولية الناجحة، والتعاون مع القطاع الخاص، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبها، استعرضت وزيرة الدولة لشئون التعليم الاتحادي والتدريب المهني في باكستان جهود بلادها في إصلاح منظومة التعليم، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المعايير التعليمية على المستوى الوطني، وإعادة مواءمة المناهج مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، مؤكدة حرص بلادها على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

كما تناولت الوزيرة الباكستانية تجربة بلادها في تطوير التعليم الفني من خلال مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز قابلية الخريجين للتشغيل ورفع كفاءتهم المهنية.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال التعليم الفني في عدد من القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تبادل الطلاب والمدربين بين البلدين، بما يعزز نقل الخبرات وبناء القدرات.

وتضمن اللقاء أيضًا مناقشة تعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة العربية للطلاب الباكستانيين، وتبادل الخبرات في إعداد المعلمين وتطوير البرامج التعليمية المتخصصة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الأكاديمي والتعليمي بين مصر وباكستان خلال المرحلة المقبلة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.