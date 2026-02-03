الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة: فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات البصل والثوم

البصل والثوم المصري
البصل والثوم المصري
18 حجم الخط
ads

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامي رسميًا أمام صادراتها من محصولي البصل والثوم الطازج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإنجاز يأتي قبيل انطلاق الموسم التصديري الجديد، وفي ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بزيادة الصادرات الزراعية، وفتح أسواق دولية جديدة، ودعم الفلاح والمصدر المصري، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري عالميًا. 

تصدير البصل والثوم المصري لفيتنام

وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرًا مشتركًا من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استعرض الجهود التي بذلها الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون الفني المستمر لأكثر من عامين مع الجانب الفيتنامي، وبالتنسيق مع السفارة المصرية في هانوي، والذي أسفر عن اعتماد السلطات الفيتنامية لضوابط الصحة النباتية المصرية الخاصة بتصدير البصل والثوم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم إصدار المنشور الفني رقم 4 لسنة 2026، لتعميمه على الفاحصين والمصدرين، وذلك لضمان الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الدولية المطلوبة للتصدير إلى السوق الفيتنامي، مشيرًا إلى أن فتح هذا السوق يمثل فرصة مهمة لزيادة صادرات مصر من هذين المحصولين، في ظل ما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وسمعة طيبة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح أن مصر تستهدف من خلال هذا التوسع في الأسواق الآسيوية تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية ورفع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الحاصلات الزراعية المصرية.
 

صادرات مصر من البصل والثوم الطازج

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، شهدت صادرات مصر من البصل والثوم الطازج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت بنهاية عام 2025 نحو 288 ألف طن من البصل الطازج، ونحو 45 ألف طن من الثوم الطازج، تم تصديرها إلى عدد كبير من دول العالم، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة في دعم منظومة التصدير الزراعي، وتطوير إجراءات الحجر الزراعي، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم المزارع والمصدر المصري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استصلاح الأراضي الأسواق الأسيوية المركزية للحجر الزراعي الموسم التصديري المنتج الزراعي المصري صادرات الزراعية المصرية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نفاذ الصادرات الزراعية المصرية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

مواد متعلقة

وزير الري: مصر لن تفرّط في قطرة من مياه النيل

منال عوض: مصر تمضي قدمًا في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ

ننشر توزيع مناهج العلوم للترم الثاني 2026 من أولى ابتدائي حتى ثانية ثانوي

بطاطس بـ4 جنيهات وبيض بـ105، سلع مخفضة بالمتحف الزراعي لتخفيف الضغط على المواطنين

أخبار مصر اليوم: التموين تطرح السلع الرمضانية بـ5 منافذ بمعرض" الزراعة ".. الأوقاف تنظم احتفال الدولة الرسمي بليلة النصف من شعبان.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

محافظ الجيزة خلال احتفالية النصف من شعبان: القيم الدينية أساس الاستقرار والبناء

التعليم تعلن خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2026 للطلاب

قبل غلق الموقع، اعرف الموعد النهائي لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية