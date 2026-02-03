الزراعة: فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات البصل والثوم

18 حجم الخط

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مصر في فتح السوق الفيتنامي رسميًا أمام صادراتها من محصولي البصل والثوم الطازج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإنجاز يأتي قبيل انطلاق الموسم التصديري الجديد، وفي ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بزيادة الصادرات الزراعية، وفتح أسواق دولية جديدة، ودعم الفلاح والمصدر المصري، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري عالميًا.

تصدير البصل والثوم المصري لفيتنام

وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرًا مشتركًا من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استعرض الجهود التي بذلها الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون الفني المستمر لأكثر من عامين مع الجانب الفيتنامي، وبالتنسيق مع السفارة المصرية في هانوي، والذي أسفر عن اعتماد السلطات الفيتنامية لضوابط الصحة النباتية المصرية الخاصة بتصدير البصل والثوم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم إصدار المنشور الفني رقم 4 لسنة 2026، لتعميمه على الفاحصين والمصدرين، وذلك لضمان الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الدولية المطلوبة للتصدير إلى السوق الفيتنامي، مشيرًا إلى أن فتح هذا السوق يمثل فرصة مهمة لزيادة صادرات مصر من هذين المحصولين، في ظل ما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وسمعة طيبة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح أن مصر تستهدف من خلال هذا التوسع في الأسواق الآسيوية تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية ورفع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الحاصلات الزراعية المصرية.



صادرات مصر من البصل والثوم الطازج

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، شهدت صادرات مصر من البصل والثوم الطازج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت بنهاية عام 2025 نحو 288 ألف طن من البصل الطازج، ونحو 45 ألف طن من الثوم الطازج، تم تصديرها إلى عدد كبير من دول العالم، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة في دعم منظومة التصدير الزراعي، وتطوير إجراءات الحجر الزراعي، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم المزارع والمصدر المصري.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.