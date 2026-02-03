بالأرقام، حملة مرورية بالجيزة تسفر عن تحرير وإزالة مخالفات وإشغالات متعددة

18 حجم الخط

وجهت قوات شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات والمخالفين بدوائر قسمي شرطة العمرانية والطالبية.

أسفرت الحملة عن رفع 450 مخالفة إشغالات وإزالة إعلانات بمنطقة الكونيسة لمنع أي عوائق تعيق حركة المواطنين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كما تم رفع وتحرير 51 محضر إشغال الطريق العام، و7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و13 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و9 حالات إزالة فرش فاكهة وتندات بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ضمن جهود الشرطة للحفاظ على الانضباط العام وتنظيم حركة المواطنين بالشوارع.

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق.

كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

