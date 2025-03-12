مرافق الجيزة: إزالة 73 ألف إشغال وتحرير 125 محضر مخالفة خلال شهر

اطّلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على تقرير إدارة شرطة المرافق بشأن نتائج الحملات الميدانية التي نُفذت خلال الشهر الماضي بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط المروري وإزالة التعديات على الطرق العامة.

إزالة الإشغالات وضبط المخالفات

وأظهر التقرير أنه تم تنفيذ 73,054 حالة إزالة إدارية لمختلف الإشغالات والتعديات، والتي تضمنت كراسي، وترابيزات، وموازين، وثلاجات عرض، وعربات يد وكارو، وأكشاك بيع المأكولات، كما تم تحرير 125 محضر إشغال للطريق العام، إلى جانب إغلاق وتشميع 17 محلًا تجاريًا مخالفًا.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

شملت الحملات تحرير محضرين لإتلاف طبقة الطريق، و123 محضر تنظيم، بالإضافة إلى 8 محاضر إعلانات مخالفة بدون ترخيص. وفي مجال حماية البيئة، تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة، حيث تم تحرير 75 محضر بيئة لمنشآت غير ملتزمة بالاشتراطات التشغيلية، وإحالة القضايا إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

توجيهات محافظ الجيزة

وأشاد محافظ الجيزة بجهود إدارة شرطة المرافق في إزالة الإشغالات والتصدي للمخالفات، مؤكدًا على ضرورة استمرار الحملات الميدانية المكثفة لتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين، مع متابعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لها.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وضمان تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة الجيزة لتعزيز الانضباط العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتعاون مع الأحياء والمراكز لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات التنظيمية.

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