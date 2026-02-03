مرور الجيزة يشن حملات مكثفة لضبط المخالفين على الطرق الصحراوية

18 حجم الخط

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، عددًا من الحملات المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت ضبط المخالفين على الطرق الصحراوية ومنع أي عوائق تعرقل تنظيم الحركة المرورية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط ٥ متعاطين للمواد المخدرة من سائقي الأجرة والنقل الثقيل، بينهم ١٥ سائقًا خضعوا لتحليل المخدرات، كما تم ضبط ١٢٠٠ مخالفة تجاوز السرعات، و٥٥ مخالفة سير بدون تراخيص قيادة وتسيير، و٢٢ دراجة نارية مخالفة، و٦٠ مخالفة موقف عشوائي، و١٦ مخالفة شروط الترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تواصل الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة تمركز الحملات أعلى المحاور والشوارع لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ على الطرق السريعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات والحفاظ على سلامة الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.