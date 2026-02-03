الثلاثاء 03 فبراير 2026
حوادث

مرور الجيزة يشن حملات مكثفة لضبط المخالفين على الطرق الصحراوية

حملات مكثفة لضبط المخالفين على الطرق الصحراوية
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، عددًا من الحملات المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت ضبط المخالفين على الطرق الصحراوية ومنع أي عوائق تعرقل تنظيم الحركة المرورية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط ٥ متعاطين للمواد المخدرة من سائقي الأجرة والنقل الثقيل، بينهم ١٥ سائقًا خضعوا لتحليل المخدرات، كما تم ضبط ١٢٠٠ مخالفة تجاوز السرعات، و٥٥ مخالفة سير بدون تراخيص قيادة وتسيير، و٢٢ دراجة نارية مخالفة، و٦٠ مخالفة موقف عشوائي، و١٦ مخالفة شروط الترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تواصل الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة تمركز الحملات أعلى المحاور والشوارع لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ على الطرق السريعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات والحفاظ على سلامة الحركة المرورية.

حملة مرورية بالجيزة تسفر عن ضبط حالات تعاطي ومخالفات سرعة بالجملة

مصادرة 250 توك توك وتروسيكل ودراجة نارية في حملة مرورية بالجيزة

