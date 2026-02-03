تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الإماراتي

18 حجم الخط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بين البلدين.

مستجدات الوضع في غزة

وأكد الجانبان على خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة وأبوظبي، واتفقا على مواصلة تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على ما تشهده من زخم، بما يعكس التنسيق القائم بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع في غزة، حيث أكد الوزيران ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بما يمهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

تهدئة الأوضاع في السودان

وناقش الوزيران التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اتصالًا بدعم المساعي الرامية إلى تهدئة الأوضاع في السودان وتحسين الوضع الإنساني، حيث أكد عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحد من مخاطر التصعيد ويعزز فرص التهدئة المستدامة وبناء الثقة.

تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية

كما أكد عبد العاطى أن الأولوية الراهنة تتمثل في خفض التصعيد عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويصون أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا اهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وصون مقدرات الدول والشعوب العربية.

