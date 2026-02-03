مجلس النواب يحيل 5 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة

18 حجم الخط

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في أول نشاط تشريعي للمجلس عقب تشكيل هيئة المكتب، وهيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، 5 اتفاقيات دولية، لعدم مخالفتها للدستور.

تقارير اتفاقيات دولية لإحالتها إلى اللجان النوعية

وتتضمن الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجان النوعية ما يلي:

1) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025.

وتمت إحالتها إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

تطوير تكنولوجيا السيارات صديقة البيئة

2) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٢٥.

وتمت إحالتها إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

3) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.

وتمت إحالتها إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومكاتب لجان الصحة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، والعلاقات الخارجية.



4) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025.

وتمت إحالتها إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي



5) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 2025.

وتم إحالتها إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

