عمدة برشلونة: نسعى لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 بملعب كامب نو

أكد جاومي كولبوني، عمدة مدينة برشلونة، على تقديم طلب رسمي لاستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، مؤكدا على طموح العاصمة الكتالونية في أن تكون بطلة المشهد المونديالي الذي ستنظمه إسبانيا بالاشتراك مع المغرب والبرتغال بعد 4 أعوام من الآن.

برشلونة تريد استضافة نهائي كأس العالم 2030

وكشف كولبوني، خلال مشاركته في حفل صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رغبة المدينة في احتضان النهائي قد نُقلت بالفعل إلى الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، مع الإدراك التام بأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وصرح كولبوني في مستهل حديثه، قائلًا: "الإجابة هي نعم، لطالما امتلكت برشلونة طموحًا كبيرًا لتكون مقرًا للأحداث الرياضية الكبرى".

وأوضح كولبوني أنه اتخذ بالفعل الخطوة المؤسسية الأولى بشان استضافة نهائي المونديال، قائلا: "قبل أيام قليلة، أعربت لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لوزان، عن أن مدينة برشلونة لديها حماس كبير وستكون مستعدة لاستضافة نهائي كأس العالم 2030".

وعند سؤاله عن الملعب المستهدف، أجاب بوضوح: "نهائي مونديال 2030 في برشلونة، وعلى ملعب كامب نو".

ودافع عمدة المدينة عن جاهزية معقل "البلوجرانا" ليكون بمستوى التحدي فور انتهاء أعمال التطوير التي ينفذها النادي حاليًا بالتعاون مع شركة "ليماك"، قائلا: "سيكون لدينا ملعب تنافسي تمامًا، كما صرحت الفيفا نفسها لاستضافة هذا النهائي".

وأتم: "بالتأكيد الأمر لا يعتمد على البلدية، بل يجب أن تقرره الفيفا.. لكني عبرت عن حماسنا لكوننا مقرًا للنهائي".

سانتياجو برنابيو ينافس لاستضافة نهائي مونديال 2030

يذكر أن ملعب سانتياجو برنابيو معقل نادي ريال مدريد ينافس أيضا بقوة على استضافة نهائي كأس العالم 2030.

