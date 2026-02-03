6 أحزاب سياسية تخطر مجلس النواب بممثلي الهيئات البرلمانية

18 حجم الخط

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارات من 6 أحزاب سياسية باختيار ممثليها في الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

النائب أحمد العطيفي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.

النائب طارق الطويل ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب.

النائب محمود سامي الإمام ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب.

النائبة إيرين سعيد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب.

النائب محمد فؤاد ممثلا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب.

محمد عبد العليم داوود ممثلا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية.

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مسئوليات رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أيضا المسئوليات على رؤساء الهيئات البرلمانية، حيث تنص المادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.



كما تنص المادة 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة.

وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.