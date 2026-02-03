إحالة أوراق سائق توك توك متهم باغتصاب فتاة في روض الفرج للمفتي

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق سائق توك توك متهم بخطف واغتصاب فتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج الي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من فتاة تتهم فيه سائق توك توك بالتعدي جنسيا عليها بالإكراه أثناء ذهابها إلى إحدى الوجهات الخاصة بها.

وقالت المبلغة إنها أثناء استقلالها التوك توك صحبة المتهم غير طريقه إلى طريق آخر، ثم نزل حاملا سلاحا أبيض في يده وهددها به ثم قطع ملابسها واعتدى جنسيا عليها.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقعَ أنثى بغير رضاها يُعاقَبُ بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقَبُ الفاعلُ بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذي يقع على من هم دون الثامنة عشرة عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سنُّ كلٍّ منهما ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً بغير قوة أو تهديد يُعاقَبُ بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

