المهن التمثيلية تنعي والدة الفنانة نورهان

نعت نقابة المهن التمثيلية والدة الفنانة نورهان، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وأصدرت النقابة بيانا رسميا، جاء كالتالي: “تنعي نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى والدة الفنانة نورهان، التي وافتها المنية، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الفنانة نورهان وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان.. وسوف تُشيَّع الجنازة في محافظة الإسكندرية، حيث توارى الفقيدة الثرى هناك”.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يجعل مثواها الجنة.

