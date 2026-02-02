فايننشال تايمز: حصر المحادثات الأمريكية- الإيرانية بالملف النووي في مرحلتها الأولى

الإثنين 02 فبراير 2026
إيران، كشفت صحيفة فايننشال تايمز نقلًا عن دبلوماسيين مطّلعين، أن المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران تقتصر في مرحلتها الأولى على البرنامج النووي الإيراني فقط، دون التطرق إلى ملفات أخرى شائكة مثل الصواريخ الباليستية أو النفوذ الإقليمي.

 

مقاربة مرحلية لتجنب التعقيد بين إيران وأمريكا

 وبحسب الدبلوماسيين، فإن الجانبين الإيراني والأمريكي اتفقا على اتباع نهج تدريجي في المفاوضات، يبدأ بالملف النووي باعتباره الأكثر إلحاحًا وحساسية، في محاولة لكسر الجمود وبناء حد أدنى من الثقة قبل الانتقال إلى قضايا أوسع.

تركيز بين واشنطن وطهران على خفض التصعيد النووي

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الأولى تهدف بالأساس إلى احتواء التصعيد النووي، عبر بحث مستويات التخصيب، وآليات الرقابة، وضمانات عدم الانزلاق نحو امتلاك سلاح نووي، مقابل خطوات تخفيف محدودة للعقوبات أو تجميد إجراءات تصعيدية من الطرفين.

استبعاد الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران مؤقتًا

وأشار التقرير إلى أن استبعاد القضايا الإقليمية والصاروخية جاء استجابة لإصرار إيراني، ورغبة أمريكية في تحقيق اختراق سريع، بعدما أثبتت التجارب السابقة أن إدراج كل الملفات دفعة واحدة يؤدي غالبًا إلى فشل المفاوضات.

حذر أمريكي وترقب إقليمي بشأن المحادثات مع إيران

ورغم هذا المسار المحدود، نقلت فايننشال تايمز عن مصادرها أن واشنطن لا تزال حذرة، وتؤكد أن أي تقدم في الملف النووي لن يعني تجاهل باقي القضايا إلى الأبد، بل تأجيلها إلى مراحل لاحقة إذا ما تم إحراز تقدم ملموس.

مشهد مفتوح على الاحتمالات بين إيران وأمريكا

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومخاوف إسرائيلية متزايدة، ما يجعل نجاح أو فشل هذه المرحلة الأولى عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة.

فايننشال تايمز الملف النووي الإيراني إيران طهران واشنطن الصواريخ الباليستية

