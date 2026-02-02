الأمن القومي الإيراني: المواد النووية المخصبة لن تُنقل لأي دولة

18 حجم الخط

إيران، أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن المواد النووية المخصبة ستبقى داخل الأراضي الإيرانية، ولن يتم نقلها إلى أي دولة أخرى، في موقف حاسم يأتي وسط تصاعد الحديث عن تحركات دبلوماسية واجتماعات مرتقبة بشأن الملف النووي.

موقف إيراني ثابت من السيادة النووية

وأوضح المجلس، في تصريحات عاجلة، أن احتفاظ إيران بموادها النووية المخصبة يُعد جزءًا من سيادتها الوطنية وحقوقها المشروعة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن هذا الملف غير قابل للمساومة تحت أي ضغوط سياسية أو أمنية.

تزامن مع حراك دبلوماسي مكثف بين واشنطن وطهران

ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، بالتزامن مع تقارير غربية عن اجتماعات مرتقبة بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في إسطنبول، لمناقشة إمكانية إحياء مسار تفاوضي حول اتفاق نووي محتمل، ما يعكس تمسك طهران بثوابتها رغم الانفتاح على الحوار.

التصريح يحمل رسائل واضحة للولايات المتحدة والدول الأوروبية مفادها أن أي تفاهمات مستقبلية لن تشمل نقل أو تفريغ المخزون الإيراني من المواد المخصبة، وإنما قد تقتصر على آليات رقابة أو تفاهمات فنية ضمن إطار متوازن.

توتر إقليمي وحسابات دقيقة بسبب البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية

ويُتوقع أن يضيف هذا الموقف الإيراني مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الإقليمي، في ظل التحذيرات الإسرائيلية المتكررة من البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، وسعي القوى الكبرى لتجنب أي تصعيد قد يدفع المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله اليوم الإثنين: يمكن إظهار مرونة بشأن تخصيب اليورانيوم ومستعدون للتخلي عن 400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب

