رويترز: دول إقليمية تشارك في اجتماع ويتكوف وعراقجي بإسطنبول الجمعة

18 حجم الخط

ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن دولا إقليمية تشارك في اجتماع إسطنبول بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة القادم.

و قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لا يوجد تعليق في الوقت الحالي بشأن الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين بريت ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، ومسؤولين إيرانيين.

أكسيوس: ترجيحات لاجتماع مرتقب بين ويتكوف وعراقجي في إسطنبول

ويأتي تعليق البيت الأبيض بعد أن نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن هناك توقعات بعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول بين ويتكوف وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي محتمل.

صمت رسمي أمريكي بشأن المحادثات مع إيران يقابل تحركات دبلوماسية غير معلنة

ويعكس امتناع البيت الأبيض عن التعليق نهجًا حذرًا في التعامل مع هذا الملف الحساس، في وقت تشير فيه التقارير إلى تحركات دبلوماسية غير معلنة تهدف إلى اختبار فرص إحياء المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وسط توترات إقليمية متصاعدة.

لقاء أمريكي إيراني محتمل في إسطنبول وسط تعقيدات المشهد النووي والإقليمي

وبحسب «أكسيوس»، فإن الاجتماع المحتمل — حال انعقاده — قد يشكل محاولة لاستكشاف أرضية مشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن فرص تحقيق اختراق سريع تظل محاطة بالشكوك في ظل تعقيدات الملف وتداخل العوامل السياسية والأمنية الإقليمية.

رويترز: مسؤول إيراني يؤكد عقد اجتماع بين عراقجي وويتكوف في إسطنبول الجمعة

يأتي هذا فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني تأكيده أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعقد اجتماعًا مع ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.