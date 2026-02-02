حكم من زيمبابوي لإدارة مباراة شبيبة القبائل والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

اختارت لجنة حكام في الكاف، طاقم تحكيم من زيمبابوي لإدارة لقاء الفرصة الأخيرة لفريق شبيبة القبائل الجزائري أمام النادي الأهلي، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

ويقبع شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطتين ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط بينما يتنافس الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني على المركز الثاني بعد تساوي الفريقان بنفس الرصيد بخمس نقاط.

طاقم حكام مباراة شبيبة القبائل ضد الأهلي

أسماء أعضاء طاقم التحكيم حيث يدير اللقاء الحكم شيميني برايتون ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو شايدراك مساعد أول ومواطنه من زيمبابوي إيدجر ريموك مساعد ثان والحكم الرابع بيرنارد سيموز، ويراقب المباراة من الرأس الأخضر جويل راموس.

موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الأهلي

ومن المقرر إقامة المباراة التي تجمع الفريقين في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل 7 فبراير في تيزي وزو علي ملعب حسين آيت أحمد في الثامنة مساء بتوقيت الجزائر التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

