حوادث

بدء التحقيق مع الفنان محمود حجازي بتهمة التحرش بـ "فتاة" داخل فندق بالقاهرة

الفنان محمود حجازي،
الفنان محمود حجازي، فيتو
تستمع  نيابة بولاق أبو العلا المنعقدة بزينهم إلى أقوال الفنان محمود حجازي لاتهامه بالتحرش بفتاة مصرية تحمل الجنسية النمساوية بفندق شهير بالقاهرة.

وحضر المتهم محمود حجازي، تحت حراسة مشددة برفقة دفاعه لاستماع أقواله بالتهم الموجهة إليه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الفنان محمود حجازي، لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل فندق، وذلك لبدء التحقيق والتحري، للتأكد من صحة الواقعة وكشف كافة ملابساتها.

القبض على الفنان محمود حجازي للتحرش بسيدة

كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من فتاة تتهم الفنان محمود حجازي بالتحرش بها أثناء تواجدهما داخل فندق شهير بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الفنان واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

