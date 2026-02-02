الإثنين 02 فبراير 2026
رياضة

الشرطة الإيطالية تحدد هوية مشجع إنتر المتهم بإلقاء مقذوف ناري بمباراة كريمونيزي

لقاء مقذوف ناري بمباراة
لقاء مقذوف ناري بمباراة كريمونيزي
كشفت تقارير صحفية أن الشرطة حددت هوية المشتبه به في أعقاب الفضيحة التي وقعت خلال مباراة الدوري الإيطالي بين فريقي كريمونيزي وإنتر ميلان، والتي ألقيت فيها مفرقعة نارية على حارس المرمى إميل أوديرو.

وفقد مشجع النيراتزوري عدة أصابع إثر انفجار مفرقعة نارية أخرى، ونُقل على إثرها إلى المستشفى. 

وأعلنت الشرطة اليوم الإثنين أنها ستلقي القبض عليه فور خروجه من المستشفى وفقا لشبكة سكاي سبورت.

وقع الحادث بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني من مباراة الدوري الإيطالي بين كريمونيزي وإنتر (0-2). انفجرت مفرقعة نارية أُلقيت من مدرجات مشجعي الفريق الضيف بالقرب من أوديرو، الذي سقط على الأرض للحظات وهو في حالة ذهول. وتمكن حارس المرمى من استئناف اللعب بعد توقف قصير.

وسارع لاعبو إنتر ميلان، بمن فيهم اللاعب الدولي الألماني يان أوريل بيسيك، إلى مساعدة أوديرو وأدانوا الحادثة بشدة. ووصف رئيس النادي جوزيبي ماروتا الحادثة بأنها "حادثة فردية وغير مقبولة" لا تمت بصلة إلى قيم الرياضة.

وكان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، قدم الاعتذار لحارس مرمى  كريمونيزي إيميل أوديرو، وذلك عقب تعرض الأخير للإصابة بمقذوف ناري خلال مباراة الفريقين، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 50، ألقي مقذوف ناري من مدرج مشجعي إنتر ميلان المتواجدين خلف الفريق، حيث سقط المقذوف وانفجر مباشرة بجانب أوديرو، الذي ظهر لاحقًا مصابًا بجرح وعلامة حرق حول ركبته.

ومع ذلك، حصل حارس مرمى كريمونيزي على التصريح الطبي لمواصلة اللعب، وقرر البقاء في الملعب على الرغم من التجربة العصيبة التي مر بها.

