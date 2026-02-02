قائد إنتر ميلان يعتذر لحارس مرمى كريمونيزي بعد هجوم الجماهير بالشماريخ

18 حجم الخط

كشفت تقارير، تفاصيل تقديم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، الاعتذار لحارس مرمى كريمونيزي إيميل أوديرو، وذلك عقب تعرض الأخير للإصابة بمقذوف ناري خلال مباراة الفريقين، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 50، ألقي مقذوف ناري من مدرج مشجعي إنتر ميلان المتواجدين خلف الفريق، حيث سقط المقذوف وانفجر مباشرة بجانب أوديرو، الذي ظهر لاحقًا مصابًا بجرح وعلامة حرق حول ركبته.

ومع ذلك، حصل حارس مرمى كريمونيزي على التصريح الطبي لمواصلة اللعب، وقرر البقاء في الملعب على الرغم من التجربة العصيبة التي مر بها.

وكان لاوتارو مارتينيز أول من توجه للاطمئنان على أوديرو فور انفجار المقذوف، قبل أن يخرج لاحقا ليعرب عن اعتذاره لزميله السابق.

وقال لاوتارو، في تصريحات لشبكة "DAZN" عقب صافرة النهاية: "مثل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث، هناك خطر شخصي يحيط بنا، ولاعبي كرة القدم هم بشر أيضًا. نحن نقدم عرضًا يشاهده العالم أجمع، لذا يجب أن نكون حذرين تجاه هذه التصرفات".

وأضاف القائد الأرجنتيني: "نحن نعتذر لأوديرو، الذي كان بطلًا معنا عندما حققنا النجمة الثانية، كما نعتذر لجميع جماهير كريمونيزي. هذه الأشياء يجب ألا تتكرر".

وفي سياق آخر، صرح لاوتارو، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، قائلًا: "هذه الجائزة ستذهب إلى غرفة ابنتي، فاليوم يصادف عيد ميلادها. آمل الآن أن أعود إلى ميلانو سريعًا لرؤيتها قبل أن تنام.. الجائزة وهذا القميص من أجلها".

إنتر ضد كريمونيزي

وحقق إنتر ميلان الفوز بنتيجة 2-0 بفضل هدفي لاوتارو مارتينيز وبيوتر زيلينسكي، إلا أن المباراة شهدت توقفًا مؤقتًا بعد مرور خمس دقائق من زمن الشوط الثاني نتيجة مشاهد مثيرة في ملعب "ستاديو زيني".

