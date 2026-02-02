وزير الشئون النيابية يكشف سبب تعديل قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

18 حجم الخط

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الطب هو علم تطبيقى وهو وسيلة الدولة لكفالة حق الصحة للمواطنين، وأن المستشفيات الجامعية من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها في تقديم الخدمة الصحية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وأضاف فوزى: الحكومة اقترحت تعديلات على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وليس قانون إنشائها الذى جعل منها وحدة خاصة بالجامعات، وذلك يعنى أننا أمام تعديل على تنظيم خاص علي المنشآت الخاضعة للجامعات التى تتولي تقديم خدمة تعليمية أو طبية أو بحثية.

ثلاثة مسارات جامعية

وأضاف: نحن أمام تعديلات علي قانون قائم، حيث لم تكن العلاقة واضحة من قبل والآن نحن أمام ثلاثة مسارات جامعية وهى مستشفيات جامعية حكومية وأخرى خاصة وغيرها تابعة لفروع جامعات أجنبية، حيث من الممكن أن يكون عندهم كليات طب ومستشفيات جامعية

وبالتالي ما الذى بحكم وينظم عملها، متابعا، ولذلك جاء ذلك التعديل لتنظيم الأمر.

واختتم فوزى، حديثه، بأن الحكومة متوافقة مع اللجنة ومنفتحة علي كل التعديلات.

