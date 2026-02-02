الإثنين 02 فبراير 2026
رياضة

جرس إنذار، الإسكواش المصري يواجه المجهول في أولمبياد لوس أنجلوس

مصطفى عسل وهانيا
مصطفى عسل وهانيا الحمامي، فيتو
الإسكواش، سيطرت حالة من السعادة والتفاؤل على جماهير الرياضة المصرية، فور إعلان انضمام الإسكواش لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ليكون ذلك هو الظهور الأول للعبة سيطر فيها المصريين على منصات التتويج في مختلف البطولات.

ومع مرور الوقت، بدأ العقل في فرض السيطرة على جموح الطموح خاصة فيما يتعلق بمنافسات الرجال، لاسيما إعلان علي فرج بطل العالم اعتزاله اللعب بشكل نهائي، بعد أن كان مرشحا لحصد ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس.

الإسكواش المصري يواجه المجهول

وكشف خبراء في رياضة الإسكواش، أن هناك لاعب مصري واحد فقط يمكنه المنافسة على ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس وهو مصطفى عسل، وأن بالنظر في قائمة اللاعبين المصريين لا يوجد لاعب آخر يستطيع المنافسة باستثناء كريم عبد الجواد (صاحب الـ37 عاما) وقت إقامة منافسات الأولمبياد.

May be an image of ‎tennis and ‎text that says '‎SQUASR AN и He 明 ៦ NS zzste س HILLS CC OPTIONS GROLP KINGTON SNO คนึด‎'‎‎
مصطفى عسل، فيتو

وأوضح الخبراء أن الرؤية أصبحت ضبابية فيما يخص منافسات الرجال، وأن مصير الميدالية بات معلقا على لاعب واحد وهو أمر غير مضمون، على عكس السيدات، حيث تمتلك مصر أكثر من 5 لاعبات لديهن القدرة على حصد الميدالية الأولمبية.

وفقد الإسكواش المصري عدد من اللاعبين المميزين خلال السنوات الماضية، أبرزهم علي فرج للاعتزال، والأخوان محمد ومروان الشوربجي (للتجنيس)، وهو ما كان له تأثير كبير على سيطرة المصريين على الألقاب العالمية.

May be an image of tennis and text
كريم عبد الجواد، فيتو

تصنيف الرجال

ووفق التصنيف الأخير لرابطة اللاعبين المحترفين، تواجد مصطفى عسل في المركز الأول، وجاء النيوزيلندي بول كول في الوصافة، وتقدم كريم عبد الجواد للمركز الثالث، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس للمركز الرابع، وحل لاعب ويلز جون ماكين في المركز الخامس.

May be a graphic of text that says '1 Mostafa Asal EGY) 2 Paul Coll.ZL WORLD RANKINGS 11 3 Karim Gawad (EGY) Leonel Cardenas (MEX) 4 12 1 Dlego Ellas (PER) Youssef Soliman (EGY) 13 5 Aly Abou Eleinen (EGY) Joel Makin (WAL) 6 14 Jonah Bryant ENG) Youssef Ibrahim IEGY) 15 7 FaresDessoukyEG Fares Dessouky (EGY) VIctor Crouln (FRA) 8 16 Eain Yow Ng IMAS) Marwan MarwanEIShorbagyic ElShorbagy (ENG) 9 17 MohamedAbouelgharE (EGY) Mohamed Abouelghar Mohamed EIShor ElShorbagy bagy ENG 18 10 Dimitri Steinmann SUI Mohamad Zakaria EGY) 19 Baptiste Masotti (FRA) 20 Gregoire Marche (FRA) LPSA SOUASH TOUR'

تصنيف السيدات

وعلى عكس الرجال، جاء تصنيف السيدات بسيطرة كاملة من اللاعبات المصريات، حيث شهدت المراكز الخمسة الأولى تواجد 4 لاعبات مصريات وهن، هانيا الحمامي (1)، أمينة عرفي (2)،  نوران جوهر (4)، نور الشربيني (5).

May be a graphic of text that says '1 Hania EI Hammamy (EGY) 2 WORLD RANKINGS 11 Amina Orfi (EGY) 3 Olivia Weaver USAN Amanda Sobhy USA) 4 12 1 Nele Gilis NeleGilis (BEL) Nouran Gohar (EGY) 5 13 2 Nada Abbas (EGY) Nour EISherbini (EGY) 6 14 Salma Hany (EGY) Sivasangari Subramaniam MAS 15 7 Jasmine Hutton (ENG) Satoml Watanabe (JPN) 16 8 Farida Mohamed (EGY) Fayr Fayrouz Aboelkheir (EGY 9 17 Sana Ibrahlm (EGY Georgina Kennedy ENGI 18 10 Melissa Alves (FRA) Tinne Gilis (BEL) 19 Anahat Singh INDI 20 12 Sabrina 8obhy USAI LPSA SOUASH TOUR 3'

نظام التأهل لأولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش عن نظام التأهيل والمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وجاء نظام التأهل كالتالي:

  • 16 لاعبا و16 لاعبة يشاركون في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
  • 8 مقاعد للرجال ومثلها للسيدات من خلال التصنيف العالمي
  • 5 مقاعد للرجال ومثلها للسيدات من خلال التصفيات القارية
  • مقعد للرجال ومثله للسيدات للدورة المنظمة (الولايات المتحدة الأمريكية)
  • مقعد للرجال ومثله للسيدات من خلال التصفيات العالمية
  • مقعد للرجال ومثله للسيدات لقارة غير ممثلة في البطولة

ويمتلك الإسكواش المصري مجموعة من اللاعبين واللاعبات يمكنهم التأهل والمنافسة على حصد الميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وطبقا لنظام التصفيات، تمتلك مصر فرصة كبيرة بالمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس بقائمة تضم أكثر من 4 لاعبين، وقد تصل كوتة مصر إلى 3 لاعبين و3 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين المرشحين للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس كل من:

الرجال: مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم

السيدات: نور الشربيني - أمينة عرفي - هانيا الحمامي - نوران جوهر 

ومن المقرر أن تشهد منافسات الإسكواش في ظهورها الأول بالأولمبياد، مشاركة 16 رياضيًا في منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، مركز كومكاست للاسكواش في يونيفرسال ستوديوز.

