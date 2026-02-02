مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية

18 حجم الخط

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي، وأكدت تضامنها مع جمهورية النيجر حكومة وشعبًا في مواجهة التهديدات الإرهابية.

تحقيق الاستقرار بالمنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب

وأكدت جمهورية مصر العربية التزامها بمواصلة دعمها لأشقائها في دول الساحل سعيًا نحو تحقيق الاستقرار بالمنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب.

