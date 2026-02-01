أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرم القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الاجتماع الدوري، وناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالارتقاء بالمنتخبات الوطنية، وذلك في إطار خطة الاتحاد الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية للكرة المصرية:

أبرز قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة

الإحاطة بما تم إنجازه في إعداد رؤية الاتحاد 2038، واعتماد الخطة الاستراتيجية، مع التوجيه بإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة، لما تتطلبه من توحيد كافة جهود الدولة ضمن المشروع الوطني، على المدى القصير وطويل الأجل، وحتى عام 2038.

جمال العاصي مديرا لإدارة الإعلام

تعيين الكاتب الصحفي جمال العاصي رئيسًا للجنة الإعلامية، وتكليفه بإعداد وعرض خطة متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية بالاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

تشكيل لجنة شؤون اللاعبين برئاسة عادل موسى، واللواء/ عثمان الدسوقي – نائبًا للرئيس.

الموافقة على التعاقد على أحدث برامج تحليل الأداء الفني لجميع المنتخبات الوطنية، ولمتابعة اللاعبين المحترفين بالخارج، وتحليل أداء المنافسين، وعلى رأسها برنامج Tactic Scout.

اعتماد برنامج إعداد المنتخب الأول لكأس العالم

اعتماد البرنامج الفني لإعداد المنتخب الوطني الأول خلال أجندة شهر مارس، من خلال مباريات دولية بدول قطر مع السعودية وإسبانيا، وكذلك مباراة ودية مع البرازيل خلال أجندة شهر يونيو من بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم.

الموافقة على معسكر المنتخب الوطني المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة الفريق خلال مباريات دور المجموعات.

استضافة نسختي أمم إفريقيا 2032 و2036

الإحاطة بخطاب وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للتقدم باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لنسختي 2032 أو 2036.

تكليف وليد دويش بالإشراف والمتابعة الفنية لمنتخب 2009.

الموافقة على إقامة عدد من المباريات الدولية لمنتخب 2007 خلال أجندتي شهري فبراير ومارس.

• عرض أوسكار رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة على مجلس الادارة بشأن ما تم إنجازه في ملف تطوير منظومة التحكيم، حيث اعتمد مجلس الإدارة خطوات التطوير المقترحة، والموارد المالية المطلوبة لتنفيذ ورش العمل المتخصصة، وتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى اعتماد خطة الدفع بالعناصر الشابة من الحكام، بما يسهم في خلق قاعدة واسعة من شباب الحكام يتم الاستعانة بهم في جميع الأقسام والمراحل.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تطوير كرة القدم على المستويين الفني والإداري، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة

