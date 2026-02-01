مباحثات مصرية أردنية بالقاهرة.. الرئيس والملك يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب بغزة.. تنفيذ خطة ترامب للسلام وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية.. وسرعة البدء في إعادة الإعمار

18 حجم الخط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، أخاه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس جلالة الملك إلى قصر الاتحادية لاجراء المباحثات الثنائية بين الجانبين.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال بقصر الاتحادية تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها لقاء ثنائي بين الزعيمين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريمًا لملك الأردن والوفد المرافق.





وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن المباحثات تضمنت ترحيب الرئيس بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا على خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، وضرورة دفعها قدمىآ بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا تقديره لما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوة وتعاون مثمر، مشددًا كذلك على حرص الجانب الأردني على مواصلة العمل مع مصر لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، فضلًا عن تعزيز التشاور السياسي الثنائي حول مختلف الملفات ذات الاهتمام.





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الزعيمان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس "ترامب" للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، بالإضافة إلى سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع.

كما جدد الزعيمان التأكيد على موقف مصر والاردن الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتناولا كذلك مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث جددا في هذا الصدد رفضهما لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق، شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا لمستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التشديد على أهمية خفض التصعيد والتوتر الإقليمي، وتعزيز العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها. وفي هذا السياق، أكد الزعيمان على ضرورة مواصلة التشاور السياسي بين مصر والأردن حول مختلف الملفات، وتكثيف التنسيق المشترك، بما يساهم في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.





وذكر المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا استعراض الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتطور الذي تشهده هذه العلاقات، مؤكدين ضرورة المضي قدمًا في تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

هذا، وقد حرص الرئيس، عقب انتهاء الفعاليات في قصر الاتحادية، على مرافقة ضيف مصر الكريم إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ودّع جلالته متوجهًا إلى المملكة الأردنية الشقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.