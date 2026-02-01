الأحد 01 فبراير 2026
أخبار مصر

مصر والأردن يرفضان محاولات تهجير الشعب الفلسطيني والانتهاكات والممارسات التعسفية ضده

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن
جدد الزعيمان المصري والأردني التأكيد على موقف مصر والأردن الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتناولا كذلك مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث جددا في هذا الصدد رفضهما لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس جلالة الملك إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الثنائية بين الجانبين.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، وضرورة دفعها قدمآ بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مصر الأردن الملك عبد الله الثاني غزة

الجريدة الرسمية