مصر والأردن يشددان على أهمية خفض التصعيد والتوتر الإقليمي وتسوية الأزمات سياسيًّا

تطرق لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، لمستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التشديد على أهمية خفض التصعيد والتوتر الإقليمي، وتعزيز العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس جلالة الملك إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الثنائية بين الجانبين.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاهل الأردني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، وضرورة دفعها قدمآ بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

