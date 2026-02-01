بث مباشر لصلاة التراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة في رمضان

18 حجم الخط



تقدم شبكة تلفزيون الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة التراويح من داخل مسجد الإمام الحسين، طوال شهر رمضان.

وتُذاع الصلوات بصوت نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم، فيما يؤم المصلين عدد من مشاهير القرّاء، في تغطية إيمانية مميزة تتيح للمشاهدين متابعة الأجواء الرمضانية من أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر.

خريطة برامجية خاصة

ويأتي هذا البث ضمن خريطة برامجية خاصة أعدّتها شبكة الحياة احتفاءً بشهر رمضان، والتي تضم باقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية، إلى جانب الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الشهر الكريم.

وفي وقت سابق نفت شبكة تليفزيون الحياة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان منسوب إليها، تضمن طلب مقدمي برامج ومُعدين لبرنامج اجتماعي أسري.

وقالت الشبكة في بيان لها: تنفي شبكة تلفزيون الحياة جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليها، يتضمن طلب مقدمي برامج ومُعدين لبرنامج اجتماعي أسري.

أضاف البيان: تؤكد الشبكة أن هذا الإعلان لا يمت لقناة الحياة بأي صلة، ولم يصدر عنها، وان اي إعلانات أو طلبات للتوظيف يتم نشرها علي المنصات الرسمية الخاصة بالقناة دون سواها.

