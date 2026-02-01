الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل توفر 1660 وظيفة جديدة بالتعاون مع مديرية عمل مطروح

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

تُعلن وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية عمل مطروح، عن توافر عدد 1660 فرصة عمل في مجالات متعددة للعمل بشركتي أوراسكوم والشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات،

 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران،بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم سوق العمل.

 وأوضحت الوزارة أن شغل هذه الوظائف يتم من خلال ملتقى توظيف يُعقد يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 بمقر مركز التدريب المهني بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، لإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة للمتقدمين.

 

وقالت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن فرص العمل بشركة أوراسكوم تشمل عددًا من المهن، من بينها نجار مسلح وحداد مسلح وكهربائي وسباك وعامل شدة معدنية وعامل عادي، مع رواتب تتراوح بين 7000 و12000 جنيه وفقًا للخبرة، إلى جانب حزمة من المزايا تشمل الرعاية الصحية وبدل الوجبات ووسائل نقل داخلية وسكنًا ملائمًا للمعيشة.

 

كما تتضمن الفرص المتاحة بالشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات وظائف سفرجية وعمال مطبخ ونظافة بنظام 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، مع توفير الإقامة والانتقالات من القاهرة إلى موقع العمل والتأمينين الاجتماعي والصحي.. 

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لربط التدريب بالتشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعت الشباب الجادين إلى التقدم والاستفادة من هذه الفرص المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة للتشغيل الرعاية الصحية الشراكة مع القطاع الخاص هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل فرصة عمل جديدة وزير العمل محمد جبران وزارة العمل مركز التدريب المهني

مواد متعلقة

وزارة العمل: التفتيش على 874 منشأة خلال 6 أيام

وزارة العمل تطلق مبادرة لتوزيع معدات السلامة على سائقي توصيل الطلبات (صور)

وزارة العمل تعلن دخول "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية" حيز التنفيذ

وزارة العمل تُكثّف ندوات التوعية استعدادًا لانتخابات الدورة النقابية 2026–2030

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية