وزارة العمل توفر 1660 وظيفة جديدة بالتعاون مع مديرية عمل مطروح

تُعلن وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية عمل مطروح، عن توافر عدد 1660 فرصة عمل في مجالات متعددة للعمل بشركتي أوراسكوم والشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات،

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران،بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن شغل هذه الوظائف يتم من خلال ملتقى توظيف يُعقد يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 بمقر مركز التدريب المهني بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، لإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة للمتقدمين.

وقالت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن فرص العمل بشركة أوراسكوم تشمل عددًا من المهن، من بينها نجار مسلح وحداد مسلح وكهربائي وسباك وعامل شدة معدنية وعامل عادي، مع رواتب تتراوح بين 7000 و12000 جنيه وفقًا للخبرة، إلى جانب حزمة من المزايا تشمل الرعاية الصحية وبدل الوجبات ووسائل نقل داخلية وسكنًا ملائمًا للمعيشة.

كما تتضمن الفرص المتاحة بالشركة الإسلامية للتجارة والتوريدات وظائف سفرجية وعمال مطبخ ونظافة بنظام 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، مع توفير الإقامة والانتقالات من القاهرة إلى موقع العمل والتأمينين الاجتماعي والصحي..

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لربط التدريب بالتشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعت الشباب الجادين إلى التقدم والاستفادة من هذه الفرص المتاحة.

