من هو الصحفي مايكل وولف الذي هدد ترامب بمقاضاته؟ أثار قلق الرئيس الأمريكي وزوجته.. فتح ملفات إبستين الجنسية.. ويحتفظ بـ100 ساعة من التسجيلات التي تفضح أباطرة المال والسياسة بواشنطن

في تصريحات مقتضبة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقاضي الكاتب والصحفي الأمريكي مايكل وولف على خلفية تعليقاته بشأن الملفات الحديثة التي أعادت تسليط الضوء على علاقة ترامب والملياردير الأمريكي الراحل المدان في قضايا اعتداء جنسي بحق قاصرات جيفري إبستين.

ولم يكن هجوم ترامب على وولف الأول من نوعه، إذ سبق أن شن عليه هجوما لاذعا خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، وتحديدا عام 2018، واصفًا إياه بـ"المخادع والفاشل"، وبأنه "اختلق قصصا بهدف بيع كتاب ممل"، وأنه استغل كبير مستشاريه السابقين للشؤون الاستراتيجية ستيف بانون لنشر تلك "الأكاذيب"، مضيفًا أن بانون –هو الآخر- "كان قذرا وأصيب بالذعر عندما تمت إقالته، وتوسل للبقاء في منصبه".

من هو الصحفي مايكل وولف الذي هدده ترامب بمقاضاته؟

يبلغ وولف من العمر 72 عاما، وعمل في عدد من أبرز المطبوعات الأمريكية مثل "نيويورك ماجازين" و"فانيتي فير"، وألف أربعة كتب تناولت رئاسة ترامب، من بينها كتاب "حصار: ترامب تحت النار" الصادر في عام 2019، والذي يحتوي على بعض التحليلات اللاذعة حول أوجه القصور العقلية لدى ترامب؛ حيث يصق وولف الرئيس ترامب بأنه يعاني من النرجسية وجنون العظمة، ويفتقر إلى الفطنة تجاه الناس والفضول تجاه دوافعهم، مشيرا إلى المذيع قناة فوكس نيوز والذي يقضي ساعات يوميا على الهاتف مع ترامب شون هانيتي يصفه بأنه "مجنون تماما".

وهناك أيضا كتاب "نهاية اللعبة: كيف تم إسقاط ترامب"، وهو كتاب وثائقي أصدره وولف عام 2021، ويغطي الفوضى والأحداث الدرامية في البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية دونالد ترامب، ويركز على محاولاته للطعن في نتائج انتخابات 2020.

الصحفي الأمريكي مايكل وولف

أما أحدث الكتب التي أثارت غضب ترامب، فهو الكتاب الذي أصدره وولف تحت عنوان "الكل أو لا شيء: كيف استعاد ترامب أمريكا" في فبراير 2025، والذي ركز خلاله على حملة ترامب الرئاسية لعام 2024.

وقال وولف تعليقا على الكتاب: "بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكتابة عن ترامب، يبدو أنني اندمجت تماما في ثقافة ترامب لدرجة أن المقربين منه يتحدثون معي براحة تامة قبل أن يتذكروا -بعد فوات الأوان- أنني كاتب. والحقيقة هي أن كل فرد في عالم ترامب يدرك أنه جزء من أكثر القصص إثارة للدهشة التي ربما رويت في الحياة السياسية الأمريكية، ويريدون روايتها. أنا محظوظ بما يكفي لأكون أول من يسمعها".

النار والغضب داخل البيت الأبيض لترامب

أما الكتاب الأشهر الذي أصدره وولف فهو كتاب "النار والغضب: داخل البيت الأبيض لترامب"، الذي تناول الأشهر التسعة الأولى من دخوله البيت الأبيض.

وبحسب الكتاب، فإن دوافع ترامب من وراء ترشحه للرئاسة كانت تنحصر في الشهرة، والصيت، والنجاح المادي. وأنه تحول بعد انتخابه من شخص مرتبك مذعور إلى شخص مؤمن باستحقاقه منصب الرئيس.

ويشير وولف إلى أن ترامب كان راغبا في تعيين صديقه توم باراك -الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة الأسهم الخاصة "كولوني كابيتال"- رئيسًا لموظفي البيت الأبيض، وقد رفض الأخير تقلد ذلك المنصب متعللا بثرائه الفاحش، وعدم قدرته على فك الارتباط بين ممتلكاته ومصالحه، بما في ذلك استثماراته في الشرق الأوسط.

غلاف كتاب النار والغضب: داخل البيت الأبيض لترامب

وبعيدا عن وولف، بات باراك مبعوثا للرئيس الأمريكي إلى سوريا عقب عودته للبيت الأبيض كرئيس للمرة الثانية في يناير 2025؛ والأمر نفسه بالنسبة لصهر الرئيس جاريدو كوشنر، والذي منحه ترامب تفويضا –لا نهائيا- في ملف السلام في الشرق الأوسط، لكونه يهوديا!

وينتهي وولف إلى أن "ترامب غير مستقر، وعديم الخبرة بأمور المكتب البيضاوي، إذ يتخذ قراراته تبعا لآراء آخر من يتحدث معه، ويصعب عليه فهم أساسيات الدستور الأمريكي، كما يصعب التنبؤ بأفعاله أو آرائه، ويتجاهل النصائح المتعلقة بالسياسة الخارجية، وتعم الفوضى إدارته، ولا يعرف مستشاروه ما إذا كان يميل إلى الانعزال أو إلى الحرب".

11 ساعة من التسجيلات الصوتية مع ملياردير الجنس

وأثار وولف جدلا واسعا عندما نشر تسجيلا صوتيا عبر برنامج بودكاست يقدمه بعنوان "نار وغضب"، تضمن محادثة جمعته بإبستين عام 2017، مشيرا إلى امتلاكه نحو 100 ساعة تسجيل مع إبستين تتناول علاقته "الطويلة والعميقة" بترامب.

وبحسب وولف، فإن "إبستين كان مهووسا تماما بترامب، لكنه كان يخشاه في الوقت ذاته".

و"تعرض وولف تهديدات من السيدة الأولى ميلانيا ترامب، مشيرا إلى مقاضاتها، بما قد يفتح الباب لإجبارها وزوجها على الإدلاء بشهادتيهما بشأن علاقتهما بإبستين، وخاصة في ما يتعلق بعالم عروض الأزياء، الذي استثمر فيه كل من ترامب وإبستين على المستويين الشخصي والمالي، على حد قوله.

ورد المتحدث باسم ميلانيا ترامب على تلك الاتهامات في بيان لوكالة "أسوشيتد برس"، مؤكدًا أن ميلانيا "تفخر بمواصلة الوقوف في وجه أولئك الذين ينشرون الأكاذيب الخبيثة والتشهيرية، في محاولات يائسة للحصول على الاهتمام والمال غير المستحقين من خلال سلوكهم غير القانوني"، حسب وصفه.

رسائل البريد الإلكتروني المسربة لإبستين

بالعودة إلى رسائل البريد الإلكتروني التي أُفرج عنها حديثا، والتي يسعى ترامب لاستغلاها في مقاضاة وولف، فقد بدا الصحفي الأمريكي وكأنه يقدم نصائح لإبستين حول كيفية استغلال علاقته بترامب، مخاطبا إبستين بالقول: سمعت أن سي إن إن تخطط لسؤال ترامب الليلة عن علاقته بك -إما على الهواء- أو في تجمع بعد المناظرة.

ورد إبستين: إذا كنا سنصوغ له إجابة، فما الذي تعتقد أنه يجب أن يقول؟

فأجابه وولف: أعتقد أنه ينبغي أن تتركه يورط نفسه. وإذا قال إنه لم يكن على متن الطائرة أو في المنزل، فهذا يمنحك رصيدا قيما في العلاقات العامة والسياسة.

وأضاف وولف في رده على إبستين: يمكنك أن تورطه بطريقة قد تحقق لك فائدة إيجابية، أو، إذا بدا حقا أنه قد يفوز، يمكنك إنقاذه، مما يجعل لك دينا في عنقه. وبالطبع، من الممكن أنه عندما يسأل سيقول إن جيفري رجل رائع، وأنه تعرض لظلم، وأنه ضحية للصوابية السياسية، التي سيجري حظرها في نظام ترامب.

وفي حديثه في مع "ذا ديلي بيست"، قال وولف إنه كان يسعى آنذاك إلى بناء علاقة مع إبستين لفهم ترامب بشكل أفضل، معترفا بأن تعليقاته "تبدو محرجة" عند النظر إليها بأثر رجعي.

