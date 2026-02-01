مسلسلات رمضان 2026، قصة وأبطال مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

18 حجم الخط

يُعد مسلسل فن الحرب الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف ويعود به للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات، من أبرز الأعمال التي ستنافس في موسم دراما رمضان المقبل.

ونظرًا لثقة الجمهور في الأعمال السابقة للفنان يوسف الشريف فإن العمل يحظى باهتمام كبير حتى قبل انطلاقه وهو ما دفع الكثيرون للبحث عن كل التفاصيل التي تتعلق به خاصة بعد طرح البرومو الرسمي للعمل.

أبطال مسلسل فن الحرب

ويشارك في بطولة فن الحرب عدد من النجوم إلى جانب الفنان يوسف الشريف، ويأتي في مقدمتهم الفنان كمال أبو رية وكذلك الفنانة شيري عادل التي سبق وشاركت في أكثر من عمل مع يوسف الشريف، بالإضافة إلى ريم مصطفى ودنيا سامي وإسلام إبراهيم وعدد من الفنانين الآخرين، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف الذي تعاون مع يوسف الشريف في عدد من الأعمال الناجحة سابقًا ومن إخراج محمود عبد التواب.

قصة مسلسل فن الحرب

يعد مسلسل فن الحرب من الأعمال التي تدور في إطار من التشويق والإثارة، حيث يحاول يوسف الشريف الذي يجسد شخصية “زياد” الانتقام لوالده الذي توفي بعد تورطه في إحدى قضايا النصب، وذلك عن طريق محاولة استعادة ثروة والده فيضع الكثير من الخطط لكي ينجح في استعادة هذه الأموال المسروقة واستعادة حقوق عائلته وتطهير سمعتها.

القنوات الناقلة لمسلسل فن الحرب

ومن المقرر أن يعرض مسلسل فن الحرب خلال شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة CBC بالإضافة إلى منصة Watch It.

