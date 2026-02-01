استخدمها 30 مليون شاب، الأعلى للإعلام يعلن حجب موقعين للمساكنة

18 حجم الخط

أعلن عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اتخاذ المجلس إجراءات هامة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين مشهورين بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.

مناقشة تأثير مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

30 مليون شاب وشابة استخدموا مواقع للمساكنة

وأكد الأمير، أن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر لهذين الموقعين الداعمان لفكرة المساكنة والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية.

حجب مواقع المساكنة لمخالفاتها الأعراف المصرية

وقال: سيتم حجبهما نهائيا لمخالفتهم للتقاليد المصرية، لاسيما وأن الموقعين الشهيرين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان عبر هذين الموقعين.

إجراءات حجب منصة روبلوكس

وأعلن اتخاذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة روبلوكس.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة أنتجت العديد من المسلسلات الهامة التى تدعم الأسرة المصرية وتواجه عددا من الظواهر السلبية في الفترة الماضية.

تفاصيل تشريع بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

يشار إلى أنه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص يستهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الانترنت مع التوجيه من ولي الأمر، قائلا: التأكيد على حق الطفل والحفاظ على صحته النفسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات مع رعايته.

وأوضح أن التشريع الجديد يتضمن إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ الإجراءات بما يستهدف تخفيف تعرض مخاطر الأطفال للممارسات الضارة، فضلا عن إلزام مقدمي الخدمات في تحديد سن كل مستخدم.

