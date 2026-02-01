الأحد 01 فبراير 2026
حوادث

19أبريل، أولى جلسات محاكمة شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات مخلة

شاكر محظور
شاكر محظور
تقدم البلوجر محمد شاكر، المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، باستئناف على الحكم الصادر بحبسه عامين من محكمة القاهرة الاقتصادية، في اتهامه بنشر وبث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحددت المحكمة جلسة 19 إبريل لنظر الاستئناف.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس محمد شاكر المعروف باسم البلوجر شاكر محظور، عامين بتهم نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبث محتوى مخالف للقيم، وبراءته من تهمة حيازته للمواد المخدرة، وتغريمه مبلغ مالي.

الحبس عامين لـ شاكر محظور دلوقتي بتهمة بث محتوى مخالف للقيم

وفي وقت سابق، كشف المحامي محمود الششتاوي دفاع البلوجر شاكر، عن تفاصيل إلغاء قرار إخلاء سبيله وحبسه 45 يومًا أخرى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة شاكر محظور للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وفيما يخص المحتوى الذي يقدمه على منصات التواصل الاجتماعي، اعترف شاكر بإدارته الكاملة لحساباته، موضحًا أنه كان يسعى لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وبالتالي زيادة الأرباح، ولم يكن يقصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع..

