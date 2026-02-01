محكمة النقض: تصوير المتهمين في الطريق العام لا يشكل انتهاكٱ للحياة الخاصة

18 حجم الخط

أصدرت محكمة النقض، حكمٱ بأن تصوير أشخاص أثناء نزولهم من سيارة الشرطة في الطريق العام، وهم مقيدون بالقيود الحديدية وعلى مرأى ومسمع من المارّة، لا يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ولا يندرج تحت نطاق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وإن كان قد يشكّل جريمة تعمد إزعاج ومضايقة باستعمال أحد أجهزة الاتصالات.

جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 17841 لسنة 92 قضائية، حيث صححت المحكمة الحكم المطعون فيه، بعد أن رأت خطأه في تطبيق القانون.

مبادئ محكمة النقض بالتصوير

وأرست المحكمة بهذا الحكم مبدأ قضائيا مهما مؤداه أن التصوير في الأماكن العامة لا يُعد بذاته جريمة انتهاك للحياة الخاصة، حتى وإن ترتب عليه حرج أو إساءة، ما دام لم يقع في مكان خاص، مع بقاء المساءلة الجنائية قائمة متى توافر قصد الإزعاج أو المضايقة.

أحداث القضية تعود إلى اتهام المتهم بقيامه بتصوير المجني عليهما بهاتفه المحمول أثناء نزولهما من سيارة الشرطة تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة، وهو ما اعتبرته محكمة أول درجة، والمؤيد استئنافيًا، جريمة تعمد إزعاج وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقضت بحبسه وتغريمه.

إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة النقض، ناعيًا عليه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

حيثيات محكمة النقض

وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحياة الخاصة محل الحماية الجنائية وفق الدستور والقانون، لا تُنتهك إلا إذا وقع التصوير أو التسجيل في مكان خاص، وهو المكان المغلق الذي لا يُتاح للجمهور ولا يمكن الاطلاع عليه من الخارج إلا بإذن.

وأكدت المحكمة أن تصوير المجني عليهما تم في الطريق العام وعلى مرأى من الناس، وهو ما يخرج الواقعة من نطاق جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي يُرجع في تحديدها إلى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

تابعت المحكمة أن الفعل، وإن خلا من المساس بالحياة الخاصة، إلا أنه يُعد تعمدًا لإزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال جهاز من أجهزة الاتصالات، باعتبار أن كاميرا الهاتف المحمول تدخل في مفهوم وسائل الاتصالات وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات.

منطوق الحكم

وانتهت محكمة النقض إلى تصحيح الحكم المطعون فيه، باستبعاد جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها إلى 500 جنيه عن جريمة تعمد الإزعاج، مع الإبقاء على عقوبة الحبس، وأمرت بمحو التسجيل المصور، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك.

