إزالة 834 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أسفرت جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة، خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير عن إزالة 834 حالة تعدٍ في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الموجة ال28 للازالات، والتصدي لكافة أشكال التعديات، تحقيقًا للصالح العام وحمايةً لحقوق الأجيال القادمة.

إزالة 296 حالة متغيرات مكانية على مساحة إجمالية بلغت 23852 مترًا مربعًا

وشملت الحملة بمراكز البحيرة ازالة تعديات بمناطق متفرقة بانحاء المحافظة تضمنت 534 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة إجمالية 72066 مترًا مربعًا، إلى جانب 4 حالات تعدٍ على مساحة 48 فدانًا و12 قيراطًا و8 أسهم،كما تم إزالة 296 حالة متغيرات مكانية على مساحة إجمالية بلغت 23852 مترًا مربعًا، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي للبناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

استمرار المتابعة الميدانية لما بعد الإزالة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن ما تحقق خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 يعكس جدية الدولة في فرض هيبة القانون، مشددةً على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لما بعد الإزالة، والتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع تكثيف أعمال الرصد الفوري لأي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون استثناء.

