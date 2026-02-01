الليلة..ابنة الفنانة هند رستم تكشف كواليس عن حياة والدتها في "واحد من الناس"

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على شاشة قناة الحياة عبر برنامجه واحد من الناس بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم.

وتكشف بسنت في حلقة فنية خاصة للإعلامي عمرو الليثي أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن أيقونة السينما المصرية هند رستم.

كما تتحدث عن حياة هند رستم الخاصة وطفولتها وأكثر صفة تميزها وهواياتها وعلاقتها بها وأكثر الأدوار التي تحبها لها، وحياتها قبل الفن.

كواليس حياة هند رستم

كما تكشف بسنت رضا أيضا علاقة والدتها بالمخرج حسن الإمام وايضًا زوجها حسن رضا وأكثر الفنانين والفنانات المقربين منها، وعما إذا كانت بالفعل رفضت عرض زواج من المخرج حسن الإمام.

كما تكشف بسنت عن العديد من المفاجآت وبدايتها الفنية وعشقها للسينما، وترد علي العديد من التساؤلات ومنها قرار هند رستم بالاعتزال وهي في سن ٤٥ وكواليس هذا القرار وأسبابه وهل كانت تشعر بانها ظلمت فنيا ولم يتم تقديرها أم لا.

عشق هند رستم لزيارة الأضرحة

كما تتناول بالحديث عن والدتها وعشقها لزيارة الأضرحة ومنها السيدة زينب وسيدنا الحسين وكواليس لقاءها مع الكاتب الراحل عباس محمود العقاد.

الفنانة هند رستم

وتعد هند رستم من أشهر الفنانات المصريات الشرق ولقد برعت هند في أدوار الإغراء حتى وصفتها الصحافة بملكة الإغراء والأدوار الساخنة لكنها كانت تقابل هذا الوصف بالرفض، ورحلت عام 2011 عن دنيانا.

