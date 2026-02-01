الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بدء تسليم وحدات "بيت الوطن" في دمياط الجديدة الأحد المقبل

المهندس شريف الشربيني،
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم وحدات سكنية ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج والمحجوزة بالطرح العاشر التكميلي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل 8 /2 /2026 وحتى يوم الخميس 5 /3 /2026، وفقًا للمواعيد المقررة للتسليم.

الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على توفير الأراضي والوحدات المتنوعة في مختلف المناطق لتوفير المسكن الخاص للمواطنين وفق للاشتراطات، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح مسئولو جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالحي المتميز مشروع 44 عمارة العمارات من 1: 5، يوم الأحد 8/2/2026، وبالعمارات من 6: 10، يوم الإثنين 9/2/2026، وبالعمارات من 11: 15، يوم الثلاثاء 10/2/2026، وبالعمارات من 16: 18 و25، يوم الأربعاء 11/2/2026،  وتخصيص يوم الخميس 12/2/2026،  للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات بالعمارات (26 – 30 – 31 - 34)، يوم الأحد 15/2/2026، ووحدات بالعمارات (35 – 36 - 38)، يوم الإثنين 16/2/2026، ووحدات بالعمارات من 39: 41، يوم الثلاثاء 17/2/2026، ووحدات بالعمارات من 42: 44، يوم الأربعاء 18/2/2026، وتخصيص يوم الخميس 19/2/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف مسئولو الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات بالحي المتميز مشروع 59 عمارة بالعمارات (46 – 51 – 54 - 55)، يوم الأحد 22/2/2026، ووحدات بالعمارات (60 – 63 – 64 - 65)، يوم الإثنين 23/2/2026، ووحدات بالعمارات (67 – 68 – 70 – 71 - 73)، يوم الثلاثاء 24/2/2026، ووحدات بالعمارات من 80: 82 و85، يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات بالعمارات من 86:  89، يوم الخميس 26/2/2026، ووحدات بالعمارات (91 – 93 – 96 - 99)، يوم الأحد 1/3/2026، ووحدات بالعمارتين 100 و101، يوم الإثنين 2/3/2026، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 3/3/2026: 5/3/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

